"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса
Киев • УНН
Офис Генпрокурора закрыл 8 тысяч уголовных производств из 23 тысяч в отношении бизнеса менее чем за три месяца. Это стало результатом аудита, проведенного по трем критериям, который включал экспертизы со стороны обвинения и защиты.
Офисом Генпрокурора за менее чем три месяца с начала аудита было закрыто 8 тысяч уголовных производств из 23 тысяч из-за отсутствия объективных данных о преступлении. Аудит проводится в три этапа с учетом соответствующих экспертиз как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время Киевского Международного экономического форума, сообщает УНН.
Когда я пришел на должность, то мой приоритет был еще один. Не только координация, но и защита бизнеса и инвестиций. С чего мы начали? С аудита всех уголовных производств, которые зарегистрированы по делам бизнеса. В конце мая месяца Офис Генерального прокурора на дашборде отчитался перед обществом, что зарегистрировано против бизнеса почти 6 тысяч уголовных производств. После аудита мы установили почти до 23 тысяч уголовных производств, зарегистрированных в отношении бизнеса
"Если вы работаете честно, мы вас защитим": Кравченко сообщил о закрытии 35% производств в отношении бизнеса08.09.25, 17:11 • 3891 просмотр
Генпрокурор подчеркнул, что, в первую очередь, был проведен качественный аудит уголовных производств. Для этого было установлено три критерия, которые позволили последовательно проверять уголовные производства.
После этого мы начали проводить качественный аудит этих уголовных производств. У нас было три критерия. Во-первых – открытые годами уголовные производства и по ним ничего не делается. Мы проверяли, есть ли судебная перспектива, есть ли состав преступления. Если мы не установили этого – мы закрывали эти уголовные производства. Второй критерий – если есть на первый взгляд судебная перспектива, состав преступления и бизнес говорил, что ничего нет – мы назначали экспертизы. Преимущественно экономические экспертизы. Если экспертизы не устанавливали состав преступления – мы эти дела закрывали. Если мы и органы правопорядка видели состав преступления – мы назначали экспертизы. Если мы уверены в своей позиции – то отправляем обвинительный акт в суд
Бизнес получил прямую связь с прокуратурой через новый цифровой инструмент: что известно о портале "Стоп Давление"26.09.25, 15:52 • 3337 просмотров
Кравченко подчеркнул, что аудит завершается комплексной экспертизой с учетом позиции как обвинения, так и защиты. Благодаря этой методике за менее чем три месяца было закрыто 8 тысяч уголовных производств.
Есть экспертиза с нашей стороны, есть экспертиза защиты. Назначаем комплексные экспертизы и ставим точку в этом вопросе. И на сегодняшний день мы уже закрыли, менее чем за три месяца, из 23 тысяч уголовных производств 8 тысяч уголовных производств ... Никто в Украине за всю независимость из органов правопорядка это не делал
Дополнение
8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.
Качественный аудит: Кравченко сообщил о закрытии более 3700 «зависших» уголовных производств08.07.25, 17:00 • 1809 просмотров
2 сентября Кравченко презентовал портал "СтопДавление" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.
7 октября Руслан Кравченко сообщил, что за месяц работы портала "СтопДавление", который основали, чтобы обеспечить прямую коммуникацию бизнеса с прокуратурой, 12 бизнесов получили результат.