Эксклюзив
15:34 • 4782 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 10019 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 20325 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 26822 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38149 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61407 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21937 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38316 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30100 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25312 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

Офис Генпрокурора закрыл 8 тысяч уголовных производств из 23 тысяч в отношении бизнеса менее чем за три месяца. Это стало результатом аудита, проведенного по трем критериям, который включал экспертизы со стороны обвинения и защиты.

"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса

Офисом Генпрокурора за менее чем три месяца с начала аудита было закрыто 8 тысяч уголовных производств из 23 тысяч из-за отсутствия объективных данных о преступлении. Аудит проводится в три этапа с учетом соответствующих экспертиз как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время Киевского Международного экономического форума, сообщает УНН.

Когда я пришел на должность, то мой приоритет был еще один. Не только координация, но и защита бизнеса и инвестиций. С чего мы начали? С аудита всех уголовных производств, которые зарегистрированы по делам бизнеса. В конце мая месяца Офис Генерального прокурора на дашборде отчитался перед обществом, что зарегистрировано против бизнеса почти 6 тысяч уголовных производств. После аудита мы установили почти до 23 тысяч уголовных производств, зарегистрированных в отношении бизнеса

- сообщил Руслан Кравченко.

"Если вы работаете честно, мы вас защитим": Кравченко сообщил о закрытии 35% производств в отношении бизнеса08.09.25, 17:11 • 3891 просмотр

Генпрокурор подчеркнул, что, в первую очередь, был проведен качественный аудит уголовных производств. Для этого было установлено три критерия, которые позволили последовательно проверять уголовные производства.

После этого мы начали проводить качественный аудит этих уголовных производств. У нас было три критерия. Во-первых – открытые годами уголовные производства и по ним ничего не делается. Мы проверяли, есть ли судебная перспектива, есть ли состав преступления. Если мы не установили этого – мы закрывали эти уголовные производства. Второй критерий – если есть на первый взгляд судебная перспектива, состав преступления и бизнес говорил, что ничего нет – мы назначали экспертизы. Преимущественно экономические экспертизы. Если экспертизы не устанавливали состав преступления – мы эти дела закрывали. Если мы и органы правопорядка видели состав преступления – мы назначали экспертизы. Если мы уверены в своей позиции – то отправляем обвинительный акт в суд 

- пояснил Генеральный прокурор.

Бизнес получил прямую связь с прокуратурой через новый цифровой инструмент: что известно о портале "Стоп Давление"26.09.25, 15:52 • 3337 просмотров

Кравченко подчеркнул, что аудит завершается комплексной экспертизой с учетом позиции как обвинения, так и защиты. Благодаря этой методике за менее чем три месяца было закрыто 8 тысяч уголовных производств.

Есть экспертиза с нашей стороны, есть экспертиза защиты. Назначаем комплексные экспертизы и ставим точку в этом вопросе. И на сегодняшний день мы уже закрыли, менее чем за три месяца, из 23 тысяч уголовных производств 8 тысяч уголовных производств ... Никто в Украине за всю независимость из органов правопорядка это не делал

- подытожил Генеральный прокурор.

Дополнение

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

Качественный аудит: Кравченко сообщил о закрытии более 3700 «зависших» уголовных производств08.07.25, 17:00 • 1809 просмотров

2 сентября Кравченко презентовал портал "СтопДавление" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.

7 октября Руслан Кравченко сообщил, что за месяц работы портала "СтопДавление", который основали, чтобы обеспечить прямую коммуникацию бизнеса с прокуратурой, 12 бизнесов получили результат.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина