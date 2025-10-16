"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса

Офисом Генпрокурора за менее чем три месяца с начала аудита было закрыто 8 тысяч уголовных производств из 23 тысяч из-за отсутствия объективных данных о преступлении. Аудит проводится в три этапа с учетом соответствующих экспертиз как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время Киевского Международного экономического форума, сообщает УНН.

Когда я пришел на должность, то мой приоритет был еще один. Не только координация, но и защита бизнеса и инвестиций. С чего мы начали? С аудита всех уголовных производств, которые зарегистрированы по делам бизнеса. В конце мая месяца Офис Генерального прокурора на дашборде отчитался перед обществом, что зарегистрировано против бизнеса почти 6 тысяч уголовных производств. После аудита мы установили почти до 23 тысяч уголовных производств, зарегистрированных в отношении бизнеса

"Если вы работаете честно, мы вас защитим": Кравченко сообщил о закрытии 35% производств в отношении бизнеса

Генпрокурор подчеркнул, что, в первую очередь, был проведен качественный аудит уголовных производств. Для этого было установлено три критерия, которые позволили последовательно проверять уголовные производства.

После этого мы начали проводить качественный аудит этих уголовных производств. У нас было три критерия. Во-первых – открытые годами уголовные производства и по ним ничего не делается. Мы проверяли, есть ли судебная перспектива, есть ли состав преступления. Если мы не установили этого – мы закрывали эти уголовные производства. Второй критерий – если есть на первый взгляд судебная перспектива, состав преступления и бизнес говорил, что ничего нет – мы назначали экспертизы. Преимущественно экономические экспертизы. Если экспертизы не устанавливали состав преступления – мы эти дела закрывали. Если мы и органы правопорядка видели состав преступления – мы назначали экспертизы. Если мы уверены в своей позиции – то отправляем обвинительный акт в суд