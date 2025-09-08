$41.220.13
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 28293 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 21272 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 18617 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 21831 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 24310 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25319 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28857 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40744 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62542 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
"Если вы работаете честно, мы вас защитим": Кравченко сообщил о закрытии 35% производств в отношении бизнеса

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о закрытии 35% уголовных производств в отношении бизнеса после аудита 23 тысяч дел. Причиной закрытия является отсутствие состава преступления, что свидетельствует о защите честных предпринимателей.

"Если вы работаете честно, мы вас защитим": Кравченко сообщил о закрытии 35% производств в отношении бизнеса

В результате аудита более 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса 35% из них были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил в понедельник Генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Я обещал, что подход прокуратуры к бизнесу будет честным и справедливым. И сегодня цифры это подтверждают. Проведен аудит более 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса. По его результатам в 35% производств принято решение о закрытии

- написал Кравченко. 

Как указал Генпрокурор, причина закрытия производств — отсутствие объективных данных относительно состава и события уголовного правонарушения, а следовательно и судебной перспективы.

Это масштабная работа, цель которой — защита честных предпринимателей и привлечение к ответственности тех, кто действительно нарушает закон. Мой месседж прост: перед законом все равны. Нет "своих" и "чужих". Если вы работаете честно, мы вас защитим. Если вы нарушаете закон, ответственность будет неотвратимой

- подчеркнул Генпрокурор. 

Отдельно Кравченко указал, что бизнес давно ждал гарантий защиты и возможности прямой коммуникации с прокуратурой. Именно для этого был создан портал "СтопТиск".

Это не формальность: каждое сообщение обрабатывается, реакция будет быстрой и справедливой. Я лично слежу за его работой. Это эффективный способ обеспечить честный диалог между прокуратурой и бизнесом

- рассказал Кравченко. 

Напомним

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

2 сентября Кравченко презентовал портал "СтопТиск" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.  

Платформа для защиты бизнеса: в Офисе Генпрокурора рассказали, как будет работать "СтопТиск"

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины