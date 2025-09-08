"Если вы работаете честно, мы вас защитим": Кравченко сообщил о закрытии 35% производств в отношении бизнеса

В результате аудита более 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса 35% из них были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил в понедельник Генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Я обещал, что подход прокуратуры к бизнесу будет честным и справедливым. И сегодня цифры это подтверждают. Проведен аудит более 23 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса. По его результатам в 35% производств принято решение о закрытии - написал Кравченко.

Как указал Генпрокурор, причина закрытия производств — отсутствие объективных данных относительно состава и события уголовного правонарушения, а следовательно и судебной перспективы.

Это масштабная работа, цель которой — защита честных предпринимателей и привлечение к ответственности тех, кто действительно нарушает закон. Мой месседж прост: перед законом все равны. Нет "своих" и "чужих". Если вы работаете честно, мы вас защитим. Если вы нарушаете закон, ответственность будет неотвратимой - подчеркнул Генпрокурор.

Отдельно Кравченко указал, что бизнес давно ждал гарантий защиты и возможности прямой коммуникации с прокуратурой. Именно для этого был создан портал "СтопТиск".

Это не формальность: каждое сообщение обрабатывается, реакция будет быстрой и справедливой. Я лично слежу за его работой. Это эффективный способ обеспечить честный диалог между прокуратурой и бизнесом - рассказал Кравченко.

Напомним

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

2 сентября Кравченко презентовал портал "СтопТиск" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.

Платформа для защиты бизнеса: в Офисе Генпрокурора рассказали, как будет работать "СтопТиск"