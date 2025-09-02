Платформа для защиты бизнеса: в Офисе Генпрокурора рассказали, как будет работать "СтопТиск"
Киев • УНН
В Украине официально запустили портал "СтопТиск" для защиты бизнеса от неправомерного давления правоохранительных органов. Предприниматели могут сообщать о случаях давления и получать системную реакцию прокуратуры.
В Украине официально начал работу портал "СтопТиск" (stoptysk.gp.gov.ua), он создан для защиты бизнеса от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов. Презентация состоялась 2 сентября во время Х Международного форума по защите бизнеса в Киеве с участием Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. О принципах работы портала - рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Новый цифровой инструмент позволяет предпринимателям сообщать о случаях давления, проходить верификацию и классификацию обращений, а также получать системную реакцию прокуратуры. Информация, внесенная через портал, используется для проверки сигналов, инициирования расследований и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.
Руслан Кравченко подчеркнул, что "СтопТиск" станет площадкой для сотрудничества прокуратуры, бизнес-сообщества и адвокатов в противодействии системным проблемам.
"СтопТиск" – это логическое продолжение нашей работы по защите честного бизнеса. Когда я пришел на должность Генерального прокурора, мы провели аудит уголовных производств в отношении бизнеса – их было почти 23 тысячи. Уже закрыто более 7,5 тысяч дел, которые не имели судебной перспективы
Принцип работы портала "СтопТиск":
1. Авторизация через "Дію";
2. Детальное описание ситуации – действия должностных лиц, обстоятельства, дата, последствия;
3. Добавление документов, фото или других доказательств (при наличии);
4. Автоматическая регистрация обращения, фиксация всех фактов и их отображение на дашборде;
5. Рассмотрение и реагирование в определенные законом сроки под контролем Офиса Генерального прокурора;
6. Оперативное принятие управленческих и процессуальных решений, а также предоставление бизнесу постоянной обратной связи.
Генпрокурор также подчеркнул: "Если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это. Нарушители закона всегда будут нести ответственность".
Запуск "СтопТиск" является частью государственной политики по прозрачным правилам ведения бизнеса в Украине и демонстрирует нулевую толерантность к давлению на предпринимателей и экономическим преступлениям.
Напомним
Генпрокурор Кравченко презентовал портал "СтопТиск" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.