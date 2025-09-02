$41.370.05
15973 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
27830 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
22735 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
58678 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
30941 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 55573 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 50581 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 83120 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50192 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 193148 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Платформа для защиты бизнеса: в Офисе Генпрокурора рассказали, как будет работать "СтопТиск"

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Украине официально запустили портал "СтопТиск" для защиты бизнеса от неправомерного давления правоохранительных органов. Предприниматели могут сообщать о случаях давления и получать системную реакцию прокуратуры.

Платформа для защиты бизнеса: в Офисе Генпрокурора рассказали, как будет работать "СтопТиск"
Фото: «Юридическая практика»

В Украине официально начал работу портал "СтопТиск" (stoptysk.gp.gov.ua), он создан для защиты бизнеса от неправомерного давления со стороны правоохранительных органов. Презентация состоялась 2 сентября во время Х Международного форума по защите бизнеса в Киеве с участием Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. О принципах работы портала - рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Новый цифровой инструмент позволяет предпринимателям сообщать о случаях давления, проходить верификацию и классификацию обращений, а также получать системную реакцию прокуратуры. Информация, внесенная через портал, используется для проверки сигналов, инициирования расследований и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.

Генпрокурор Кравченко обсудил запуск Спецтрибунала и свободную работу бизнеса с представителями США05.08.25, 12:45 • 2385 просмотров

Руслан Кравченко подчеркнул, что "СтопТиск" станет площадкой для сотрудничества прокуратуры, бизнес-сообщества и адвокатов в противодействии системным проблемам.

"СтопТиск" – это логическое продолжение нашей работы по защите честного бизнеса. Когда я пришел на должность Генерального прокурора, мы провели аудит уголовных производств в отношении бизнеса – их было почти 23 тысячи. Уже закрыто более 7,5 тысяч дел, которые не имели судебной перспективы

- заявил Кравченко.

Принцип работы портала "СтопТиск":

1. Авторизация через "Дію";

2. Детальное описание ситуации – действия должностных лиц, обстоятельства, дата, последствия;

3. Добавление документов, фото или других доказательств (при наличии);

4. Автоматическая регистрация обращения, фиксация всех фактов и их отображение на дашборде;

5. Рассмотрение и реагирование в определенные законом сроки под контролем Офиса Генерального прокурора;

6. Оперативное принятие управленческих и процессуальных решений, а также предоставление бизнесу постоянной обратной связи.

Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов28.08.25, 17:16 • 2830 просмотров

Генпрокурор также подчеркнул: "Если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это. Нарушители закона всегда будут нести ответственность".

Фото: «Юридическая практика»
Фото: «Юридическая практика»

Запуск "СтопТиск" является частью государственной политики по прозрачным правилам ведения бизнеса в Украине и демонстрирует нулевую толерантность к давлению на предпринимателей и экономическим преступлениям.

Напомним

Генпрокурор Кравченко презентовал портал "СтопТиск" для упрощения жизни бизнеса и исключения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.

Степан Гафтко

