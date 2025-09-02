Платформа для захисту бізнесу: в Офісі Генпрокурора розповіли, як працюватиме "СтопТиск"
Київ • УНН
В Україні офіційно запустили портал "СтопТиск" для захисту бізнесу від неправомірного тиску правоохоронних органів. Підприємці можуть повідомляти про випадки тиску та отримувати системну реакцію прокуратури.
В Україні офіційно розпочав роботу портал "СтопТиск" (stoptysk.gp.gov.ua), він створений для захисту бізнесу від неправомірного тиску з боку правоохоронних органів. Презентація відбулася 2 вересня під час Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу в Києві за участі Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Про принципи роботи порталу - розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Новий цифровий інструмент дозволяє підприємцям повідомляти про випадки тиску, проходити верифікацію та класифікацію звернень, а також отримувати системну реакцію прокуратури. Інформація, внесена через портал, використовується для перевірки сигналів, ініціювання розслідувань і притягнення винних до відповідальності відповідно до закону.
Генпрокурор Кравченко обговорив запуск Спецтрибуналу та вільну роботу бізнесу з представниками США05.08.25, 12:45 • 2385 переглядiв
Руслан Кравченко наголосив, що "СтопТиск" стане майданчиком для співпраці прокуратури, бізнес-спільноти та адвокатів у протидії системним проблемам.
СтопТиск – це логічне продовження нашої роботи по захисту чесного бізнесу. Коли я прийшов на посаду Генерального прокурора, ми провели аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу – їх було майже 23 тисячі. Уже закрито понад 7,5 тисяч справ, які не мали судової перспективи
Принцип роботи порталу "СтопТиск":
1. Авторизація через "Дію";
2. Детальний опис ситуації – дії посадових осіб, обставини, дата, наслідки;
3. Додавання документів, фото чи інших доказів (за наявності);
4. Автоматична реєстрація звернення, фіксація усіх фактів та їх відображення на дашборді;
5. Розгляд і реагування у визначені законом строки під контролем Офісу Генерального прокурора;
6. Оперативне ухвалення управлінських і процесуальних рішень, а також надання бізнесу постійного зворотного зв’язку.
Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів28.08.25, 17:16 • 2832 перегляди
Генпрокурор також підкреслив: "Якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це. Порушники закону завжди нестимуть відповідальність".
Запуск "СтопТиск" є частиною державної політики щодо прозорих правил ведення бізнесу в Україні та демонструє нульову толерантність до тиску на підприємців і економічних злочинів.
Нагадаємо
Генпрокурор Кравченко презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.