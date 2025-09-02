$41.370.05
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Платформа для захисту бізнесу: в Офісі Генпрокурора розповіли, як працюватиме "СтопТиск"

Київ • УНН

Київ • УНН

В Україні офіційно запустили портал "СтопТиск" для захисту бізнесу від неправомірного тиску правоохоронних органів. Підприємці можуть повідомляти про випадки тиску та отримувати системну реакцію прокуратури.

Фото: «Юридична практика»

В Україні офіційно розпочав роботу портал "СтопТиск" (stoptysk.gp.gov.ua), він створений для захисту бізнесу від неправомірного тиску з боку правоохоронних органів. Презентація відбулася 2 вересня під час Х Міжнародного форуму із захисту бізнесу в Києві за участі Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Про принципи роботи порталу - розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Новий цифровий інструмент дозволяє підприємцям повідомляти про випадки тиску, проходити верифікацію та класифікацію звернень, а також отримувати системну реакцію прокуратури. Інформація, внесена через портал, використовується для перевірки сигналів, ініціювання розслідувань і притягнення винних до відповідальності відповідно до закону.

Генпрокурор Кравченко обговорив запуск Спецтрибуналу та вільну роботу бізнесу з представниками США

Руслан Кравченко наголосив, що "СтопТиск" стане майданчиком для співпраці прокуратури, бізнес-спільноти та адвокатів у протидії системним проблемам.

СтопТиск – це логічне продовження нашої роботи по захисту чесного бізнесу. Коли я прийшов на посаду Генерального прокурора, ми провели аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу – їх було майже 23 тисячі. Уже закрито понад 7,5 тисяч справ, які не мали судової перспективи

- заявив Кравченко.

Принцип роботи порталу "СтопТиск":

1. Авторизація через "Дію";

2. Детальний опис ситуації – дії посадових осіб, обставини, дата, наслідки;

3. Додавання документів, фото чи інших доказів (за наявності);

4. Автоматична реєстрація звернення, фіксація усіх фактів та їх відображення на дашборді;

5. Розгляд і реагування у визначені законом строки під контролем Офісу Генерального прокурора;

6. Оперативне ухвалення управлінських і процесуальних рішень, а також надання бізнесу постійного зворотного зв’язку.

Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів

Генпрокурор також підкреслив: "Якщо бізнес чесний і прозорий – він працює вільно, а прокуратура захищає його право на це. Порушники закону завжди нестимуть відповідальність".

Фото: «Юридична практика»

Запуск "СтопТиск" є частиною державної політики щодо прозорих правил ведення бізнесу в Україні та демонструє нульову толерантність до тиску на підприємців і економічних злочинів.

Нагадаємо

Генпрокурор Кравченко презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.

Степан Гафтко

