"Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо": Кравченко повідомив про закриття 35% проваджень щодо бізнесу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про закриття 35% кримінальних проваджень щодо бізнесу після аудиту 23 тисяч справ. Причиною закриття є відсутність складу злочину, що свідчить про захист чесних підприємців.

"Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо": Кравченко повідомив про закриття 35% проваджень щодо бізнесу

У результаті аудиту більше ніж 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу 35% із них було закрито через відсутність складу злочину. Про це повідомив у понеділок Генпрокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Я обіцяв, що підхід прокуратури до бізнесу буде чесним і справедливим. І сьогодні цифри це підтверджують. Проведено аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу. За його результатами у 35% проваджень прийнято рішення про закриття

- написав Кравченко. 

Як вказав Генпрокурор, причина закриття проваджень — відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи.

Це масштабна робота, мета якої — захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон. Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон, відповідальність буде невідворотною

- наголосив Генпрокурор. 

Окремо Кравченко вказав, що бізнес давно чекав гарантій захисту і можливості прямої комунікації з прокуратурою. Саме для цього був створений портал "СтопТиск".

Це не формальність: кожне повідомлення опрацьовується, реакція буде швидкою і справедливою. Я особисто стежу за його роботою. Це ефективний спосіб забезпечити чесний діалог між прокуратурою та бізнесом

- розповів Кравченко. 

Нагадаємо

8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.

2 вересня Кравченко презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.  

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)