"Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо": Кравченко повідомив про закриття 35% проваджень щодо бізнесу
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про закриття 35% кримінальних проваджень щодо бізнесу після аудиту 23 тисяч справ. Причиною закриття є відсутність складу злочину, що свідчить про захист чесних підприємців.
У результаті аудиту більше ніж 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу 35% із них було закрито через відсутність складу злочину. Про це повідомив у понеділок Генпрокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
Я обіцяв, що підхід прокуратури до бізнесу буде чесним і справедливим. І сьогодні цифри це підтверджують. Проведено аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу. За його результатами у 35% проваджень прийнято рішення про закриття
Як вказав Генпрокурор, причина закриття проваджень — відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи.
Це масштабна робота, мета якої — захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон. Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон, відповідальність буде невідворотною
Окремо Кравченко вказав, що бізнес давно чекав гарантій захисту і можливості прямої комунікації з прокуратурою. Саме для цього був створений портал "СтопТиск".
Це не формальність: кожне повідомлення опрацьовується, реакція буде швидкою і справедливою. Я особисто стежу за його роботою. Це ефективний спосіб забезпечити чесний діалог між прокуратурою та бізнесом
Нагадаємо
8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.
2 вересня Кравченко презентував портал "СтопТиск" для спрощення життя бізнесу та унеможливлення тиску. Портал забезпечить постійну оперативну комунікацію, захищаючи чесний бізнес.
Платформа для захисту бізнесу: в Офісі Генпрокурора розповіли, як працюватиме "СтопТиск"02.09.25, 13:56 • 4832 перегляди