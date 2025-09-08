"Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо": Кравченко повідомив про закриття 35% проваджень щодо бізнесу

У результаті аудиту більше ніж 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу 35% із них було закрито через відсутність складу злочину. Про це повідомив у понеділок Генпрокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Я обіцяв, що підхід прокуратури до бізнесу буде чесним і справедливим. І сьогодні цифри це підтверджують. Проведено аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу. За його результатами у 35% проваджень прийнято рішення про закриття

Як вказав Генпрокурор, причина закриття проваджень — відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи.

Це масштабна робота, мета якої — захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон. Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон, відповідальність буде невідворотною