Качественный аудит: Кравченко сообщил о закрытии более 3700 «зависших» уголовных производств

Офис Генерального прокурора Украины закрыл 3756 уголовных производств из более чем 20 тысяч производств, которые ранее выявил аудит. Речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

На прошлой неделе я говорил о количественном аудите. Речь шла о имеющихся 20000 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования. Теперь перейдем к качественному аудиту и его первым результатам — 3756 уголовных производств ЗАКРЫТО - написал Кравченко.

По его словам, формально эти производства имели объяснения, однако — они годами не расследовались; они не содержали объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления; наконец — они не имели судебной перспективы.

Что касается других дел, то Кравченко рассказал, что в более чем 4700 производствах назначены и уже проводятся необходимые экспертизы; 120 производств направлены в суд.

"Работа продолжается", - добавил он.

Напомним

3 июля Кравченко заявил, что аудит уголовных дел, связанных с бизнесом, выявил серьезные расхождения с официальной статистикой: вместо заявленных 6249 - более 20 тысяч производств.

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