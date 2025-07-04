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Генпрокурор Кравченко анонсировал чат-бот для обращений бизнеса

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Все обращения будут автоматически передаваться соответствующим руководителям Офиса Генпрокурора.

Генпрокурор Кравченко анонсировал чат-бот для обращений бизнеса

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнеса сообщил, что планируется запуск чат-бота, с помощью которого бизнес сможет отправлять жалобы и запросы относительно открытых уголовных производств. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Как указал Кравченко, все жалобы и запросы от бизнеса, которые будут поступать в чат-бот, автоматически будут передаваться соответствующим заместителям или руководителям департаментов Офиса Генпрокурора - в зависимости от деталей дела. 

Ранее

3 июля Кравченко сообщал, что аудит уголовных дел, связанных с бизнесом, выявил серьезные расхождения с официальной статистикой: вместо заявленных 6249 - более 20 тысяч производств. Все они требуют пересмотра, что может завершиться одним из трех сценариев - от закрытия дел до передачи их в суд. 

"Не оправдал ожиданий": Генпрокурор Кравченко сообщил о реорганизации Департамента уголовной политики и защиты инвестиций26.06.25, 15:00 • 2800 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
Руслан Кравченко
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