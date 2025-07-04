Генпрокурор Кравченко анонсував чат-бот для звернень бізнесу

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
14:07 • 4905 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
14:00 • 4858 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
10:29 • 18462 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 53080 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 135034 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 179855 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 166667 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 165295 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 103309 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 94233 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4.7м/с
49%
751мм
Популярнi новини
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф4 липня, 04:50 • 72513 перегляди
Нічна атака рф на Київ: уже 23 постраждалих4 липня, 05:13 • 13485 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 86924 перегляди
Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина 4 липня, 07:42 • 32536 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились13:18 • 13141 перегляди
Публікації
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
14:07 • 4905 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору13:48 • 5684 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились13:18 • 14002 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 154236 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 159489 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 87623 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 137383 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 114311 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 116855 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 118714 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

Генпрокурор Кравченко анонсував чат-бот для звернень бізнесу

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Усі звернення автоматично передаватимуться відповідним керівникам Офісу Генпрокурора.

Генпрокурор Кравченко анонсував чат-бот для звернень бізнесу

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнесу повідомив, що планується запуск чат-боту, за допомогою якого бізнес зможе надсилати скарги та запити щодо відкритих кримінальних проваджень. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Як вказав Кравченко, усі скарги та запити від бізнесу, які надходитимуть до чат-бота, автоматично передаватимуться відповідним заступникам або керівникам департаментів Офісу Генпрокурора - залежно від деталей справи. 

Раніше

3 липня Кравченко повідомляв, що аудит кримінальних справ, пов’язаних із бізнесом, виявив серйозні розбіжності з офіційною статистикою: замість заявлених 6249 - понад 20 тисяч проваджень. Усі вони потребують перегляду, що може завершитися одним із трьох сценаріїв - від закриття справ до передачі їх до суду. 

"Не виправдав очікувань": Генпрокурор Кравченко повідомив про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій26.06.25, 15:00 • 2801 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнології
Руслан Кравченко
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9