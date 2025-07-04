Генпрокурор Кравченко анонсував чат-бот для звернень бізнесу

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнесу повідомив, що планується запуск чат-боту, за допомогою якого бізнес зможе надсилати скарги та запити щодо відкритих кримінальних проваджень. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Як вказав Кравченко, усі скарги та запити від бізнесу, які надходитимуть до чат-бота, автоматично передаватимуться відповідним заступникам або керівникам департаментів Офісу Генпрокурора - залежно від деталей справи.

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3 липня Кравченко повідомляв, що аудит кримінальних справ, пов’язаних із бізнесом, виявив серйозні розбіжності з офіційною статистикою: замість заявлених 6249 - понад 20 тисяч проваджень. Усі вони потребують перегляду, що може завершитися одним із трьох сценаріїв - від закриття справ до передачі їх до суду.

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