Трибунал ICC заборонив газпрому передавати газовий спір до російського суду
Київ • УНН
Трибунал Міжнародної торгової палати заборонив російському газпрому передавати газовий спір з чеською енергетичною компанією CEZ до російських судів, підтвердивши, що такі спори мають вирішуватися через арбітраж ICC.
Арбітражний трибунал Міжнародної торгової палати (ICC) заборонив російському газпрому передавати розгляд за позовом чеської енергетичної групи ČEZ до російських судів. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Трибунал Міжнародної торгової палати заборонив російському газпрому продовжувати у росії судові розгляди проти чеської енергетичної компанії CEZ.
У заяві CEZ повідомила, що трибунал задовольнив запит, підтвердивши, що суперечки між компаніями повинні вирішуватися в арбітражі ICC, а не в російських судах.
CEZ зазначила, що газпром пов'язаний арбітражним застереженням, узгодженим з CEZ, згідно з яким спори, пов'язані з постачанням газу, мають вирішуватися в Міжнародному суді ООН.
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Нагадаємо
У лютому 2023 року CEZ вимагала від газпрому компенсацію в розмірі близько 44 млн доларів через менші, ніж передбачено контрактом, поставки газу в 2022 році після вторгнення росії в Україну.
Минулого місяця газпром подав позови проти CEZ та інших компаній з метою перенесення судових справ з міжнародного арбітражу до росії.
Додамо
Цього тижня російський суд заборонив австрійській енергетичній компанії OMV Gas Marketing and Trading GmbH продовжувати арбітражний розгляд у Стокгольмі проти експортного підрозділу газпрому.
Суд погрожував оштрафувати OMV на 575,2 млн євро. OMV заявила, що вважає російський судовий процес нелегітимним.
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