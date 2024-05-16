Болгарія через суд вимагатиме від "Газпрому" понад 400 млн євро компенсації за припинення поставок газу
Київ • УНН
"Булгаргаз" вимагатиме від "Газпрому" понад 400 мільйонів євро компенсації за збитки, спричинені припиненням поставок газу понад два роки тому.
Болгарська компанія Булгаргаз вимагатиме, аби російський "Газпром" відшкодував збитки на понад 400 млн євро через припинення поставок газу, передає УНН із посиланням на БГНЕС.
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Більше двох років тому "Газпром експорт" припинив поставки за контрактом з "Булгаргазом". Нове керівництво "Булгаргазу" прийняло рішення і вимагатиме від "Газпрому" відшкодування збитків, завданих припиненням поставок, на суму понад 400 мільйонів євро, заявив виконуючий обов'язки міністра енергетики Володимир Малинов, передає кореспондент БГНЕС.
Позов "Булгаргазу" спочатку буде пред'явлено до "Газпром експорту", і буде надано короткий термін для досягнення добровільної угоди. У разі, якщо цього не буде досягнуто, керівництво "Булгаргазу" подасть позов до арбітражного суду Міжнародної промислової палати в Парижі.
Виконувач обов'язків міністра енергетики уточнив, що термін, який "Булгаргаз" надасть "Газпром експорту", є надзвичайно коротким, оскільки для вирішення питання існує затримка понад два роки.
"На домовленість їм потрібно дати не більше місяця", - додав Малинов.
БГНЕС нагадує, що російська компанія припинила поставки наприкінці квітня 2022 року, через два місяці після початку війни в Україні.