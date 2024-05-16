Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

Болгарская компания Булгаргаз потребует, чтобы российский "Газпром" возместил убытки на более 400 млн евро из-за прекращения поставок газа, передает УНН со ссылкой на БГНЕС.

Детали

Более двух лет назад "Газпром экспорт" прекратил поставки по контракту с "Булгаргазом". Новое руководство "Булгаргаза" приняло решение и будет требовать от "Газпрома" возмещения убытков, причиненных прекращением поставок, на сумму более 400 миллионов евро, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Владимир Малинов, передает корреспондент БГНЕС.

Иск "Булгаргаза" сначала будет предъявлен к "Газпром экспорту", и будет предоставлен короткий срок для достижения добровольного соглашения. В случае, если этого не будет достигнуто, руководство "Булгаргаза" подаст иск в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.

Исполняющий обязанности министра энергетики уточнил, что срок, который "Булгаргаз" предоставит "Газпром экспорту", является чрезвычайно коротким, поскольку для решения вопроса существует задержка более двух лет.

"На договоренность им нужно дать не более месяца", - добавил Малинов.

БГНЕС напоминает, что российская компания прекратила поставки в конце апреля 2022 года, через два месяца после начала войны в Украине.