Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  100478 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  101126 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  101833 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  121002 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  51966 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  119273 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135142 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139995 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150026 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167366 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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15 мая 2024, 10:00  •  184468 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  204367 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  406435 просмотра

Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

"Булгаргаз" потребует от "Газпрома" более 400 миллионов евро компенсации за убытки, вызванные прекращением поставок газа более двух лет назад.

Новости Мира •   •  437 просмотра
Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия открыла специальный кредитный фонд в размере 500 млн евро для поддержки экспортных операций с Украиной в течение следующих пяти лет, обеспечивая покрытие рисков и способствуя инвестициям, имеющим решающее значение для восстановления Украины, в частности в инфраструктуру, транспорт и снабжение.

Экономика •   •  888 просмотра
Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений, при этом российские войска используют свое преимущество в живой силе и технике для усиления давления на украинские позиции, но украинские защитники отражают атаки и наносят врагу максимальные потери.

Война •   •  1787 просмотра
Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Зеленский: россия пытается расширить войну

россия пытается расширить войну, утверждая, что стремится к миру, но рф надо заставить к настоящему, справедливому миру всеми средствами, подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Война •   •  3257 просмотра
Зеленский: россия пытается расширить войну

Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский

Президент Украины отмечает, что контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. По его словам, результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

Война •   •  4065 просмотра
Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский

Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов

Украинские войска остановили активное наступление россиян в Харьковской области и восстановили более выгодные позиции на некоторых участках, хотя линия фронта еще не стабилизировалась.

Война •   •  3800 просмотра
Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов

В Молдове утвердили дату референдума по вступлению страны в ЕС

Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.

Новости Мира •   •  4068 просмотра
В Молдове утвердили дату референдума по вступлению страны в ЕС

Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка

С начала полномасштабного вторжения российскими оккупантами в Харьковской области было убито более 2800 человек, в том числе 82 ребенка, самому младшему из которых 5 месяцев, причем реальное количество жертв, вероятно, выше из-за ненайденных массовых захоронений.

Война •   •  4645 просмотра
Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка

"Судьба оккупанта - плен или смерть": в ГУР показали кадры боевой работы по уничтожению захватчиков в Волчанске

Украинские спецназовцы защищают приграничный город Волчанск на Харьковщине от российских оккупантов, уничтожая их точными ударами.

Война •   •  5144 просмотра
"Судьба оккупанта - плен или смерть": в ГУР показали кадры боевой работы по уничтожению захватчиков в Волчанске

Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" объяснили, когда будут действовать графики света в пятницу

Часовые веерные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей территории Украины из-за увеличения потребления электроэнергии и недостаточной мощности украинских электростанций, вызванной российскими ракетными и беспилотными атаками на энергосистему страны.

Экономика •   •  6816 просмотра
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" объяснили, когда будут действовать графики света в пятницу