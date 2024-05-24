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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому передавать газовый спор с чешской энергетической компанией CEZ в российские суды, подтвердив, что такие споры должны решаться через арбитраж ICC.

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Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Украинские аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур, в том числе 6,7 миллиона гектаров масличных и 5,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, а в этом году ожидается урожай в 74 миллиона тонн.

Экономика •   •  4348 просмотра
Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.

Культура •   •  11129 просмотра
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

В январе-апреле 2024 года из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны было выделено более 554 млрд грн, или 58,6% от общей суммы расходов, которые были направлены, в частности, на денежное обеспечение военнослужащих и закупку техники.

Война •   •  7476 просмотра
На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Более 3 500 семей в Херсонской области получили 1,15 млрд грн компенсации по программе "е-Відновлення".

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Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення

Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

Российский ракетный удар разрушил один из крупнейших в Украине полиграфических комплексов в Харькове, в результате чего погибло 7 и ранен 21 человек, сгорели десятки тысяч книг, включая детскую литературу и учебники.

Война •   •  9662 просмотра
Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф

путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

путин готов к переговорам о прекращении войны в Украине при условии, что Киев признает "границы", по которым сейчас проходит линия фронта.

Война •   •  12173 просмотра
путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters

Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в Бюро.

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Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.

Новости Мира •   •  19144 просмотра
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

Только 40 из 228 населенных пунктов деоккупированной Херсонской области пока остаются без электроснабжения, а 9 населенных пунктов - без газоснабжения.

Общество •   •  10494 просмотра
Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА