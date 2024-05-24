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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
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Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд
Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому передавать газовый спор с чешской энергетической компанией CEZ в российские суды, подтвердив, что такие споры должны решаться через арбитраж ICC.
Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров
Украинские аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур, в том числе 6,7 миллиона гектаров масличных и 5,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, а в этом году ожидается урожай в 74 миллиона тонн.
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024
На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.
На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин
В январе-апреле 2024 года из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны было выделено более 554 млрд грн, или 58,6% от общей суммы расходов, которые были направлены, в частности, на денежное обеспечение военнослужащих и закупку техники.
Более 1,1 млрд гривен компенсаций получили жители Херсонской области по программе еВідновлення
Более 3 500 семей в Херсонской области получили 1,15 млрд грн компенсации по программе "е-Відновлення".
Зеленский показал, как выглядит полиграфический комплекс в Харькове после удара рф
Российский ракетный удар разрушил один из крупнейших в Украине полиграфических комплексов в Харькове, в результате чего погибло 7 и ранен 21 человек, сгорели десятки тысяч книг, включая детскую литературу и учебники.
путин готов к переговорам о прекращении войны, но имеет условия - Reuters
путин готов к переговорам о прекращении войны в Украине при условии, что Киев признает "границы", по которым сейчас проходит линия фронта.
Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей
Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в Бюро.
Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации
Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.
Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА
Только 40 из 228 населенных пунктов деоккупированной Херсонской области пока остаются без электроснабжения, а 9 населенных пунктов - без газоснабжения.