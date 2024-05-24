Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Арбитражный трибунал Международной торговой палаты (ICC) запретил российскому газпрому передавать разбирательство по иску чешской энергетической группы ČEZ в российские суды. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому продолжать в россии судебные разбирательства против чешской энергетической компании CEZ.

В заявлении CEZ сообщила, что трибунал удовлетворил запрос, подтвердив, что споры между компаниями должны решаться в арбитраже ICC, а не в российских судах.

CEZ отметила, что газпром связан арбитражной оговоркой, согласованной с CEZ, согласно которой споры, связанные с поставками газа, должны решаться в Международном суде ООН.

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Напомним

В феврале 2023 года CEZ требовала от газпрома компенсацию в размере около 44 млн долларов из-за меньших, чем предусмотрено контрактом, поставок газа в 2022 году после вторжения россии в Украину.

В прошлом месяце газпром подал иски против CEZ и других компаний с целью переноса судебных дел из международного арбитража в россию.

Добавим

На этой неделе российский суд запретил австрийской энергетической компании OMV Gas Marketing and Trading GmbH продолжать арбитражное разбирательство в Стокгольме против экспортного подразделения газпрома.

Суд угрожал оштрафовать OMV на 575,2 млн евро. OMV заявила, что считает российский судебный процесс нелегитимным.

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