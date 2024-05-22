Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию

Австрийская нефтегазовая группа OMV предупредила, что неспособность вовремя рассчитаться с подконтрольным кремлю газовым гигантом, скорее всего, приведет к прерыванию поставок,

В издании отметили, что за последние семь месяцев "Газпром" покрывал более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 года.

Отмечается, что предупреждение OMV следует из "решения иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией".

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Если австрийские суды примут это решение, что может привести к срыву платежей OMV ," вполне вероятно, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа",

В то же время OMV заявила, что не знает, может ли такое принудительное исполнение решения произойти и когда именно.

Дополнение

В издании добавили, что срыв российских поставок газа может привести к краткосрочному росту цен. Тем не менее, доступные альтернативы и высокие уровни хранения означают, что к 2026 году в стране должно быть достаточно топлива.

Напомним

Зимой Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что ее страна ищет возможность расторгнуть долгосрочный контракт на импорт российского газа от "Газпрома".