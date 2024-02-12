Австрія шукає шляхи покінчити з контрактом на імпорт російського газу - міністр енергетики

Зіткнувшись із стабільно високим імпортом російського газу на тлі війни рф проти України, Австрія прагне вжити більш радикальних кроків, включаючи припинення дії довгострокового контракту енергетичної компанії OMV на купівлю газу у "газпрому", заявила міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як вказує видання, довгий час намагаючись підтримувати тісні зв'язки з росією, Австрія прагнула покінчити з десятирічною залежністю від доступного російського газу невдовзі після того, як рф вторглася в Україну в 2022 році, намагаючись знайти альтернативних постачальників.

У той час як політичні лідери, такі як міністр енергетики Леонора Гевесслер із партії "Зелених", повторюють, що москва більше не є надійним партнером, нафтова компанія OMV, що частково належить державі, відкриває нову вкладку, ясно даючи зрозуміти, що вона продовжить купувати газ у "газпрому" за контрактом, розрахованим до 2040 року, пише видання.

На пресконференції, скликаній за день до цього, Гевесслер заявила, що російська частка імпорту газу Австрією фактично зросла в грудні до нового рекорду в 98% з 76% місяцем раніше, навіть якщо загальний обсяг імпорту дещо знизився.

"Ринок і енергетичні компанії, що входять до нього, не виконують своїх зобов'язань щодо зниження залежності від російського газу достатньою мірою, - сказала Гевесслер. - Диверсифікація нашого імпорту газу просувається надто повільно".

Гевесслер повідомила, що її міністерство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження економічних наслідків припинення дії контракту та небезпек збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV", - сказала вона.

OMV не одразу відповіла на запит про коментарі.

Міністерство енергетики також планувало зобов'язати компанії, які продають газ в Австрії, робити конкретні кроки щодо скорочення частки російського газу в їхній структурі. За її словами, він розгляне правову основу такої вимоги, яка вимагатиме більшості у дві третини голосів у парламенті, щоб стати законом.

Доповнення

Неясно, якою мірою партнер лівих зелених по коаліції, консервативна Народна партія канцлера Карла Негаммера, була залучена до планів, оголошених у понеділок. Восени цього року відбудуться парламентські вибори і в опитуваннях лідирує вкрай права Партія свободи, вказує видання.