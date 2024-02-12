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Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики

Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 14:59  •  1176 просмотра

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Австрия стремится разорвать долгосрочный контракт на импорт российского газа от "газпрома" на фоне высокой зависимости страны от импорта российских энергоносителей после вторжения в Украину.

Столкнувшись со стабильно высоким импортом российского газа на фоне войны рф против Украины, Австрия стремится принять более радикальные шаги, включая прекращение действия долгосрочного контракта энергетической компании OMV на покупку газа у "газпрома", заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как указывает издание, долгое время пытаясь поддерживать тесные связи с россией, Австрия стремилась покончить с десятилетней зависимостью от доступного российского газа вскоре после того, как рф вторглась в Украину в 2022 году, пытаясь найти альтернативных поставщиков.

В то время как политические лидеры, такие как министр энергетики Леонора Гевесслер из партии "Зеленых", повторяют, что москва больше не является надежным партнером, нефтяная компания OMV, частично принадлежащая государству, открывает новую вкладку, ясно давая понять, что она продолжит покупать газ у "Газпрома" по контракту, рассчитанному до 2040 года, пишет издание.

На пресс-конференции, созванной за день до этого, Гевесслер заявила, что российская доля импорта газа Австрией фактически выросла в декабре до нового рекорда в 98% с 76% месяцем ранее, даже если общий объем импорта несколько снизился.

"Рынок и входящие в него энергетические компании не выполняют своих обязательств по снижению зависимости от российского газа в достаточной степени, - сказала Гевесслер. - Диверсификация нашего импорта газа продвигается слишком медленно".

Гевесслер сообщила, что ее министерство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследование экономических последствий прекращения действия контракта и опасностей сохранения зависимости от российского газа.

"Мы должны подготовиться к выходу из долгосрочных контрактов OMV", - сказала она.

OMV не сразу ответила на запрос о комментариях.

Министерство энергетики также планировало обязать компании, которые продают газ в Австрии, делать конкретные шаги по сокращению доли российского газа в их структуре. По ее словам, он рассмотрит правовую основу такого требования, которое потребует большинства в две трети голосов в парламенте, чтобы стать законом.

Дополнение

Неясно, в какой степени партнер левых зеленых по коалиции, консервативная Народная партия канцлера Карла Нехаммера, была вовлечена в планы, объявленные в понедельник. Осенью этого года состоятся парламентские выборы и в опросах лидирует крайне правая Партия свободы, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Австрія шукає шляхи покінчити з контрактом на імпорт російського газу - міністр енергетики
Austria is looking for ways to end the contract for Russian gas imports - Energy Minister
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Австрия ищет пути покончить с контрактом на импорт российского газа - министр энергетики

Австрия стремится разорвать долгосрочный контракт на импорт российского газа от "газпрома" на фоне высокой зависимости страны от импорта российских энергоносителей после вторжения в Украину.

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