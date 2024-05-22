Bloomberg: російський "газпром" може припинити постачання газу в Австрію
Київ • УНН
Австрійський нафтогазовий концерн OMV попереджає, що, можливо, не зможе вчасно розплатитися з "газпромом" через рішення Європейського суду, яке може призвести до припинення поставок російського газу до Австрії.
Рішення європейського суду щодо російських компаній може перервати її платежі "Газпрому", через що поставки російського газу в Австрію опинились під загрозою. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Австрійська нафтогазова група OMV попередила, що неспроможність вчасно розрахуватися з підконтрольним кремлю газовим гігантом, швидше за все, призведе до переривання поставок,
У виданні зауважили, що за останні сім місяців "Газпром" покривав понад 80% австрійського імпорту в рамках довгострокового контракту до 2040 року.
Зазначається, що попередження OMV випливає з "рішення іноземного суду, отриманого великою європейською енергетичною компанією".
Якщо австрійські суди виконають це рішення, що може призвести до зриву платежів OMV, "цілком ймовірно, що "Газпром експорт" припинить постачання газу",
Водночас OMV заявила, що не знає, чи може таке примусове виконання рішення відбутися і коли саме.
Доповнення
У виданні додали, що зрив російських поставок газу може призвести до короткострокового зростання цін. Проте наявні альтернативи та високі рівні зберігання означають, що країна повинна мати достатню пропозицію палива до 2026 року.
Нагадаємо
Взимку міністр енергетики Австрії Леонора Гевесслер заявила, що її країна шукає можливість розірвати довгостроковий контракт на імпорт російського газу від "газпрому".