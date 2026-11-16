Чотири країни закликали Ізраїль негайно забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Гази
Київ • УНН
Австралія, Канада, Італія та Британія закликали Ізраїль безперешкодно пропускати гуманітарні вантажі до Гази. На кордоні чекають 150 тисяч наметів.
Австралія, Канада, Італія та Велика Британія виступили зі спільною заявою щодо погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази. Країни закликали Ізраїль усунути перешкоди для постачання допомоги цивільному населенню. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Міністри закордонних справ 4 держав наголосили, що гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною, попри припинення вогню.
Вони закликали ізраїльську владу забезпечити негайний, швидкий і безперешкодний доступ гуманітарних вантажів до всіх районів анклаву.
За словами дипломатів, на кордоні досі очікують 150 тисяч наметів та інші життєво необхідні товари, яких гостро потребують місцеві жителі.
Гуманітарна криза в Газі продовжує погіршуватися
Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" попередила, що навіть після припинення вогню умови життя населення Гази продовжують погіршуватися. Організація звинувачує Ізраїль у діях, які ускладнюють гуманітарну ситуацію.
Водночас низка правозахисних організацій та Незалежна комісія ООН з розслідування заявляли про ознаки геноциду в Газі. У червні 2026 року комісія повторила відповідні звинувачення.
Міжнародний суд ООН наразі не ухвалив остаточного рішення щодо цих звинувачень.
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