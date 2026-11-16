Чотири країни закликали Ізраїль негайно забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Гази

Австралія, Канада, Італія та Велика Британія виступили зі спільною заявою щодо погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази. Країни закликали Ізраїль усунути перешкоди для постачання допомоги цивільному населенню. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Міністри закордонних справ 4 держав наголосили, що гуманітарна ситуація в Газі залишається критичною, попри припинення вогню.

Вони закликали ізраїльську владу забезпечити негайний, швидкий і безперешкодний доступ гуманітарних вантажів до всіх районів анклаву.

За словами дипломатів, на кордоні досі очікують 150 тисяч наметів та інші життєво необхідні товари, яких гостро потребують місцеві жителі.

Гуманітарна криза в Газі продовжує погіршуватися

Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" попередила, що навіть після припинення вогню умови життя населення Гази продовжують погіршуватися. Організація звинувачує Ізраїль у діях, які ускладнюють гуманітарну ситуацію.

Водночас низка правозахисних організацій та Незалежна комісія ООН з розслідування заявляли про ознаки геноциду в Газі. У червні 2026 року комісія повторила відповідні звинувачення.

Міжнародний суд ООН наразі не ухвалив остаточного рішення щодо цих звинувачень.

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