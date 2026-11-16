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Четыре страны призвали Израиль немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Австралия, Канада, Италия и Великобритания призвали Израиль беспрепятственно пропускать гуманитарные грузы в Газу. На границе ожидают 150 тысяч палаток.

Четыре страны призвали Израиль немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу

Австралия, Канада, Италия и Великобритания выступили с совместным заявлением по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Страны призвали Израиль устранить препятствия для поставок помощи гражданскому населению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министры иностранных дел 4 государств подчеркнули, что гуманитарная ситуация в Газе остается критической, несмотря на прекращение огня.

Они призвали израильские власти обеспечить немедленный, быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов во все районы анклава.

По словам дипломатов, на границе до сих пор ожидают 150 тысяч палаток и другие жизненно необходимые товары, в которых остро нуждаются местные жители.

Гуманитарный кризис в Газе продолжает усугубляться

Международная организация "Врачи без границ" предупредила, что даже после прекращения огня условия жизни населения Газы продолжают ухудшаться. Организация обвиняет Израиль в действиях, которые усугубляют гуманитарную ситуацию.

В то же время ряд правозащитных организаций и Независимая международная комиссия ООН по расследованию заявляли о признаках геноцида в Газе. В июне 2026 года комиссия повторила соответствующие обвинения.

Международный суд ООН пока не вынес окончательного решения по этим обвинениям.

Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток07.10.26, 15:51 • 40433 просмотра

Степан Гафтко

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