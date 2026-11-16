Четыре страны призвали Израиль немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу
Киев • УНН
Австралия, Канада, Италия и Великобритания призвали Израиль беспрепятственно пропускать гуманитарные грузы в Газу. На границе ожидают 150 тысяч палаток.
Австралия, Канада, Италия и Великобритания выступили с совместным заявлением по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Страны призвали Израиль устранить препятствия для поставок помощи гражданскому населению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министры иностранных дел 4 государств подчеркнули, что гуманитарная ситуация в Газе остается критической, несмотря на прекращение огня.
Они призвали израильские власти обеспечить немедленный, быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарных грузов во все районы анклава.
По словам дипломатов, на границе до сих пор ожидают 150 тысяч палаток и другие жизненно необходимые товары, в которых остро нуждаются местные жители.
Гуманитарный кризис в Газе продолжает усугубляться
Международная организация "Врачи без границ" предупредила, что даже после прекращения огня условия жизни населения Газы продолжают ухудшаться. Организация обвиняет Израиль в действиях, которые усугубляют гуманитарную ситуацию.
В то же время ряд правозащитных организаций и Независимая международная комиссия ООН по расследованию заявляли о признаках геноцида в Газе. В июне 2026 года комиссия повторила соответствующие обвинения.
Международный суд ООН пока не вынес окончательного решения по этим обвинениям.
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