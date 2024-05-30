Фінляндія виступає проти закликів ЄС ввести торгові санкції щодо Ізраїлю

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 15216 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 42287 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 63608 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108888 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133435 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137451 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237078 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170855 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190157 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173000 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 26785 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 22642 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 26476 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 34453 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 40948 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237069 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358465 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374398 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290063 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58506 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75292 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86826 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169889 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172467 перегляди
Актуальне
Фінляндія виступає проти закликів ЄС ввести торгові санкції щодо Ізраїлю

Фінляндія виступає проти закликів ЄС ввести торгові санкції щодо Ізраїлю

Київ • УНН

 • 20216 перегляди

Фінляндія виступає проти закликів ЄС запровадити торговельні санкції проти Ізраїлю, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації в Газі через ізраїльські військові операції, вважаючи за краще продовжувати торгівлю з високотехнологічною країною.

Фінляндія хоче, щоб ЄС продовжував торгувати з Ізраїлем, попри заклики до впровадження економічних санкцій через погіршення гуманітарної ситуації внаслідок ізраїльських військових операцій у секторі Гази. Про цезаявив міністр торгівлі Фінляндії Вілле Тавіо, повідомляє Politico, пише УНН.

Я особисто вважаю, що ми повинні продовжувати торгівлю з Ізраїлем... У нас є причини для цього. Це високотехнологічна країна, яка має галузі, з якими ЄС повинен мати можливість працювати. У нас також є певна торгівля в галузі оборони з Ізраїлем,

- заявив міністр торгівлі Фінляндії Вілле Тавіо, додавши, що сумнівається, що торговельні санкції приведуть до потрібного результату.

Деталі

Він сказав про це після того, як міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорили потенційні кроки проти Ізраїлю, якщо він не виконає рішення Міжнародного суду ООН, що зобов'язує його негайно припинити наступ у Рафаху на півдні сектору Гази.

Міністри вирішили скликати Раду асоціації з Ізраїлем, щоб обговорити дотримання країною своїх зобов'язань у сфері прав людини в рамках торговельної угоди ЄС з цією країною.

В останню хвилину це питання також було додано до порядку денного зустрічі міністрів торгівлі в четвер, хоча жодного офіційного рішення не було прийнято.У середу збройні сиои Ізраїлю заявили, що взяли під контроль буферну зону вздовж кордону між Газою і Єгиптом, що дає їм фактичну владу над усім сухопутним кордоном палестинської території.

Вони також продовжили рейди на Рафах, які посилилися на вихідних, коли внаслідок повітряної атаки на намети біженців загинули щонайменше 45 палестинців, зокрема діти.

У той час як ряд країн, включаючи Німеччину та Австрію, ймовірно, будуть діяти так само як Фінляндія, інші країни, як Ірландія, Бельгія та Іспанія, очолюють зусилля, спрямовані на тиск на Ізраїль за допомогою впровадження торговельних обмежень.

Ізраїль заявив, що здобув контроль над кордоном Гази з Єгиптом під час наступу на Рафах30.05.24, 09:07 • 29424 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
mizhnarodnyi-sud-oonМіжнародний суд ООН
avstriiaАвстрія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
finliandiiaФінляндія
rafakhРафах
irlandiiaІрландія
belhiiaБельгія
ispaniiaІспанія
nimechchynaНімеччина
yehypetЄгипет
sektor-hazaСектор Газа
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21