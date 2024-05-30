Фінляндія виступає проти закликів ЄС ввести торгові санкції щодо Ізраїлю
Київ • УНН
Фінляндія виступає проти закликів ЄС запровадити торговельні санкції проти Ізраїлю, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації в Газі через ізраїльські військові операції, вважаючи за краще продовжувати торгівлю з високотехнологічною країною.
Фінляндія хоче, щоб ЄС продовжував торгувати з Ізраїлем, попри заклики до впровадження економічних санкцій через погіршення гуманітарної ситуації внаслідок ізраїльських військових операцій у секторі Гази. Про цезаявив міністр торгівлі Фінляндії Вілле Тавіо, повідомляє Politico, пише УНН.
Я особисто вважаю, що ми повинні продовжувати торгівлю з Ізраїлем... У нас є причини для цього. Це високотехнологічна країна, яка має галузі, з якими ЄС повинен мати можливість працювати. У нас також є певна торгівля в галузі оборони з Ізраїлем,
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Він сказав про це після того, як міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорили потенційні кроки проти Ізраїлю, якщо він не виконає рішення Міжнародного суду ООН, що зобов'язує його негайно припинити наступ у Рафаху на півдні сектору Гази.
Міністри вирішили скликати Раду асоціації з Ізраїлем, щоб обговорити дотримання країною своїх зобов'язань у сфері прав людини в рамках торговельної угоди ЄС з цією країною.
В останню хвилину це питання також було додано до порядку денного зустрічі міністрів торгівлі в четвер, хоча жодного офіційного рішення не було прийнято.У середу збройні сиои Ізраїлю заявили, що взяли під контроль буферну зону вздовж кордону між Газою і Єгиптом, що дає їм фактичну владу над усім сухопутним кордоном палестинської території.
Вони також продовжили рейди на Рафах, які посилилися на вихідних, коли внаслідок повітряної атаки на намети біженців загинули щонайменше 45 палестинців, зокрема діти.
У той час як ряд країн, включаючи Німеччину та Австрію, ймовірно, будуть діяти так само як Фінляндія, інші країни, як Ірландія, Бельгія та Іспанія, очолюють зусилля, спрямовані на тиск на Ізраїль за допомогою впровадження торговельних обмежень.
Ізраїль заявив, що здобув контроль над кордоном Гази з Єгиптом під час наступу на Рафах30.05.24, 09:07 • 29424 перегляди