Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля

Финляндия хочет, чтобы ЕС продолжал торговать с Израилем, несмотря на призывы к внедрению экономических санкций из-за ухудшения гуманитарной ситуации в результате израильских военных операций в Секторе Газа. Об этом заявил министр торговли Финляндии Вилле Тавио, сообщает Politico, пишет УНН.

Я лично считаю, что мы должны продолжать торговлю с Израилем... У нас есть причины для этого. Это высокотехнологичная страна, в которой есть отрасли, с которыми ЕС должен иметь возможность работать. У нас также есть определенная торговля в области обороны с Израилем, - заявил министр торговли Финляндии Вилле Тавио, добавив, что сомневается, что торговые санкции приведут к нужному результату.

Детали

Он сказал об этом после того, как министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудили потенциальные шаги против Израиля, если он не выполнит решение Международного суда ООН, обязывающее его немедленно прекратить наступление в Рафахе на юге Сектора Газа.

Министры решили созвать Совет ассоциации с Израилем, чтобы обсудить соблюдение страной своих обязательств в сфере прав человека в рамках торгового соглашения ЕС с этой страной.

В последнюю минуту этот вопрос также был добавлен в повестку дня встречи министров торговли в четверг, хотя официального решения не было принято.В среду вооруженные сиои Израиля заявили, что взяли под контроль буферную зону вдоль границы между Газой и Египтом, что дает им фактическую власть над всей сухопутной границей палестинской территории.

Они также продолжили рейды на Рафах, которые поселились на выходных, когда в результате воздушного нападения на палатки беженцев погибли по меньшей мере 45 палестинцев, в том числе дети.

В то время как ряд стран, включая Германию и Австрию, вероятно, будут действовать так же, как Финляндия, другие страны, такие как Ирландия, Бельгия и Испания, возглавляют усилия по оказанию давления на Израиль посредством введения торговых ограничений.

Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах