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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля
Финляндия выступает против призывов ЕС ввести торговые санкции против Израиля, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе из-за израильских военных операций, предпочитая продолжать торговлю с высокотехнологичной страной.
Одна из самых дорогих в мире: гитару Джона Леннона продали на аукционе за почти 2,9 миллиона долларов
Гитара Джона Леннона под названием Hootenanny, которую он использовал во время записи альбомов The Beatles "Help!"и" Rubber Soul " в 1965 году, была продана на аукционе за почти 2,9 миллиона долларов, став самым дорогим лотом в истории британской группы.
Потери энергосектора ухудшают прогноз роста экономики на 2024 год-Нацбанк
В связи с российскими ракетными ударами, разрушающими критически важную инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, Национальный банк Украины снизил прогноз экономического роста Украины на 2024 год до 3%.
Жестокое обращение с гражданскими на Луганщине - руководителю оккупационного СИЗО сообщено о подозрении
Начальнику российской тюрьмы в оккупированной Луганской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданскими лицами, включая пытки и лишение пищи и воды, с целью принудить к сотрудничеству с оккупантами.
Более 5 тыс. случаев преступлений рф против окружающей среды зафиксировано в Украине
По данным украинского министра, зафиксировано более 5000 экологических преступлений, совершенных Россией в Украине, общая стоимость которых превышает 2,4 трлн гривен.
Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу: как и почему
Два чешских мотоциклиста незаконно пересекли украинскую границу на Закарпатье во время мотопутешествия по горам и были задержаны украинскими пограничниками, после чего их вернули в Румынию.
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
2024 год будет показательным с точки зрения устойчивости и функционирования аграрного бизнеса. Он покажет, насколько аграрии смогли приспособиться к реалиям из-за потерь от войны.
Евро-2026 по футзалу: мужская сборная Украины получила соперников в основном раунде отбора
Мужская сборная Украины по футзалу сыграет против Румынии, Германии и Кипра в отборочном цикле к евро-2026, а лучшая команда из группы получит прямое попадание в финальный турнир в Литве и Латвии.
Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16
Министр иностранных дел Дании Ларс Льоке Расмуссен заявил, что Украина имеет право самообороняться, и датское оружие можно использовать для самообороны, а в международном праве также есть право иметь возможность атаковать территорию нападающей стороны, и здесь речь не идет о наступательных нападениях.
Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин
Украинские военнослужащие успешно отражают попытки российских войск продвинуться в Тернах и Серебрянском лесу, вступая в ожесточенные бои и улучшая свои тактические позиции.