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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

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Турист чи шпигун: у Латвії громадянам радять бути пильними щодо неохайно вдягнених людей із рюкзаками

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Служба оборонної розвідки Латвії закликає громадян бути уважними до підозрілих осіб, що можуть бути шпигунами з рюкзаками та раціями. Особливо, якщо вони цікавляться інфраструктурою та фотографують об'єкти.

Турист чи шпигун: у Латвії громадянам радять бути пильними щодо неохайно вдягнених людей із рюкзаками

Служба оборонної розвідки та безпеки Латвії опублікувала щорічну оцінку загроз і закликала своїх громадян бути особливо уважними до підозрілих осіб, які можуть виявитися російськими або білоруськими шпигунами чи диверсантами. Особливо це стосується так званих "туристів" - неохайних людей із рюкзаками, спорядженням для виживання чи раціями.

Про це пише УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

У відомстві пояснюють, що такі особи можуть маскуватися під мандрівників, але насправді збирають інформацію або проводять розвідку. Вони можуть мати туристичне спорядження, спортивне устаткування, раціїї тощо, зазначають у відомстві.

Особливу увагу варто звертати на тих, хто проявляє надмірну цікавість до інфраструктури, розпитує про політичні погляди, фотографує стратегічні об’єкти чи говорить ламаною латиською.

Все це демонструє підвищене занепокоєння, пов’язане з війною в Україні

- йдеться у звіті.

Загроза проникнення ворожих агентів, хоча й не має чітких масштабів, серйозно сприймається у країні, яка довгий час була частиною радянського простору та досі з осторогою ставиться до росії, як зазначає видання.

Розвідка Латвії також спонукає громадян серйозно ставитися до людей із незрозумілими документами, іноземною валютою, картами або GPS-пристроями.

За словами спецслужб, шпигуни можуть видавати себе навіть за працівників гуманітарних організацій, зокрема Червоного Хреста чи ООН.

Колишній радник Ради національної безпеки США Ганс Біннендейк зазначає, що Латвія, як і інші країни Балтії, вживає проактивних заходів у відповідь на загрози гібридної війни з боку росії - від кібератак і дезінформації до потенційної військової агресії.

Існує загальне відчуття, що після завершення війни в Україні росія зможе переорієнтувати свої сили. І тоді виникає запитання - чи зможе НАТО й далі бути достатньо сильним, щоб стримувати її?

- зазначає експерт.

На тлі загроз Латвія не лише зміцнює внутрішню безпеку, але й вживає рішучих кроків на міжнародній арені. Так, у квітні країна проголосувала за вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, пояснюючи це необхідністю захисту від можливої агресії. Слідом за Латвією аналогічне рішення ухвалила й Литва.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році країни Балтії активізували свої оборонні ініціативи. Фінляндія та Швеція, які десятиліттями дотримувалися політики нейтралітету, теж вирішили приєднатися до НАТО

Усе це свідчить про зростання регіональної тривоги через дії Кремля, підсумовує видання.

Фінляндія остаточно заборонила росіянам купувати нерухомість12.04.25, 03:41 • 4435 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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