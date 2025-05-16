Турист или шпион: в Латвии гражданам советуют быть бдительными в отношении неряшливо одетых людей с рюкзаками

Служба оборонной разведки и безопасности Латвии опубликовала ежегодную оценку угроз и призвала своих граждан быть особенно внимательными к подозрительным лицам, которые могут оказаться российскими или белорусскими шпионами или диверсантами. Особенно это касается так называемых "туристов" - неопрятных людей с рюкзаками, снаряжением для выживания или рациями.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В ведомстве объясняют, что такие лица могут маскироваться под путешественников, но на самом деле собирают информацию или проводят разведку. Они могут иметь туристическое снаряжение, спортивное оборудование, рации и т.д., отмечают в ведомстве.

Особое внимание следует обращать на тех, кто проявляет чрезмерное любопытство к инфраструктуре, расспрашивает о политических взглядах, фотографирует стратегические объекты или говорит на ломаном латышском.

Все это демонстрирует повышенную обеспокоенность, связанную с войной в Украине - говорится в отчете.

Угроза проникновения вражеских агентов, хотя и не имеет четких масштабов, серьезно воспринимается в стране, которая долгое время была частью советского пространства и до сих пор с опаской относится к россии, как отмечает издание.

Разведка Латвии также побуждает граждан серьезно относиться к людям с непонятными документами, иностранной валютой, картами или GPS-устройствами.

По словам спецслужб, шпионы могут выдавать себя даже за работников гуманитарных организаций, в частности Красного Креста или ООН.

Бывший советник Совета национальной безопасности США Ганс Биннендейк отмечает, что Латвия, как и другие страны Балтии, принимает проактивные меры в ответ на угрозы гибридной войны со стороны россии - от кибератак и дезинформации до потенциальной военной агрессии.

Существует общее ощущение, что после завершения войны в Украине россия сможет переориентировать свои силы. И тогда возникает вопрос - сможет ли НАТО и дальше быть достаточно сильным, чтобы сдерживать ее? - отмечает эксперт.

На фоне угроз Латвия не только укрепляет внутреннюю безопасность, но и предпринимает решительные шаги на международной арене. Так, в апреле страна проголосовала за выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, объясняя это необходимостью защиты от возможной агрессии. Вслед за Латвией аналогичное решение приняла и Литва.

После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году страны Балтии активизировали свои оборонные инициативы. Финляндия и Швеция, которые десятилетиями придерживались политики нейтралитета, тоже решили присоединиться к НАТО

Все это свидетельствует о росте региональной тревоги из-за действий Кремля, подытоживает издание.

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