Польша обратилась в Международный суд ООН с просьбой присоединиться к делу Украины против РФ по обвинениям в геноциде. Страна обосновывает свой юридический интерес обязательствами по Конвенции о геноциде и оказанием помощи Украине.
Польша подала заявление о приобщении к делу Украины против страны-агрессора в Международном суде ООН. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, передает УНН.
Детали
Польша подала в Международный суд ООН заявление с просьбой о разрешении на вступление в дело Украина против РФ по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
В своем заявлении Польша указывает на свой юридический интерес в надлежащем применении Конвенции, в частности из-за ее обязательства предотвращать нарушение Конвенции и ограничения в предоставлении помощи странам, которые совершают геноцид. Польша подчеркивает, что обвинения в геноциде в адрес Украины также влияют на ее правовое положение как государства, которое предоставляет Украине значительную помощь.
Польша ссылается на статьи 62 и 63 Устава Международного суда ООН, позволяющие государствам участвовать в делах, которые могут повлиять на их правовой интерес.
Польща допоможе у підготовці Українського легіону на своїй території19 июля 2024, 20:45 • 47874 просмотра