Польша подала заявление о приобщении к делу Украины против страны-агрессора в Международном суде ООН. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, передает УНН.

Детали

Польша подала в Международный суд ООН заявление с просьбой о разрешении на вступление в дело Украина против РФ по обвинениям в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

В своем заявлении Польша указывает на свой юридический интерес в надлежащем применении Конвенции, в частности из-за ее обязательства предотвращать нарушение Конвенции и ограничения в предоставлении помощи странам, которые совершают геноцид. Польша подчеркивает, что обвинения в геноциде в адрес Украины также влияют на ее правовое положение как государства, которое предоставляет Украине значительную помощь.

Польша ссылается на статьи 62 и 63 Устава Международного суда ООН, позволяющие государствам участвовать в делах, которые могут повлиять на их правовой интерес.

Польща допоможе у підготовці Українського легіону на своїй території