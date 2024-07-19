Польша взяла на себя обязательства тренировать на своей территории Украинский легион - специальное добровольческое формирование, состоящее из граждан Украины. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, передает УНН.

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Залевский пояснил, что этот легион является добровольческим формированием, и Польша не имеет отношения к поиску украинцев для вступления в него. Набор будет происходить через украинские консульские учреждения, а все добровольцы будут призваны в Вооруженные силы Украины на основе украинских правил.

В рамках двустороннего соглашения по безопасности между Польшей и Украиной, Польша обеспечит базовую военную подготовку для Украинского легиона на одном из своих полигонов. После завершения подготовки, украинские солдаты вернутся в Украину для выполнения своих задач на передовой в соответствии с украинским законодательством.

Залевский отметил, что соглашение не накладывает на Польшу никаких обязательств, которые бы выходили за пределы действующего правового порядка. Он также подчеркнул, что украинские военнослужащие будут иметь право на возвращение к своим семьям после завершения службы.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев, проживающих в Польше, уже зарегистрировались для вступления в Украинский легион. Подготовка первой украинской бригады из добровольцев уже началась.

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