ООН приняла историческое решение по климату вопреки оппозиции США и РФ

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о климатической ответственности государств. Документ предусматривает компенсации за ущерб и отмену топливных субсидий.

Генеральная Ассамблея ООН в среду подавляющим большинством голосов поддержала решительные меры по ограничению изменения климата, несмотря на недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов по отмене этой меры, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Всемирная организация, состоящая из 193 членов, одобрила необязательную резолюцию, подтверждающую знаковое консультативное заключение Международного суда ООН, вынесенное в июле прошлого года, в котором неспособность стран защитить планету от изменения климата была названа нарушением международного права.

"Высший суд в мире высказался. Сегодня Генеральная Ассамблея ответила, — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении. — Это мощное подтверждение международного права, климатической справедливости, науки и ответственности государств за защиту людей от обостряющегося климатического кризиса".

Голосование завершилось со счетом 141-8 при 28 воздержавшихся. США, россия, Иран и Саудовская Аравия — одни из крупнейших нефтедобывающих стран и основные источники выбросов парниковых газов — выступили против этой меры. Изменение климата в основном вызвано сжиганием угля, нефти и газа.

Текст включает принятие национального плана действий по борьбе с изменением климата, направленного на ограничение глобального повышения температуры до уровня ниже 1,5 градуса Цельсия; поэтапную отмену субсидий на разведку, добычу и разработку ископаемого топлива; и призыв к нарушителям предоставить "полную компенсацию" за нанесенный ущерб.

