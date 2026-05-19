Правительство готовит национальную систему торговли квотами на выбросы парниковых газов

Министерство экономики обнародовало для общественного обсуждения проект закона "Об основах функционирования национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов". Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет УНН.

Детали

Внедрение рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов обеспечит:

выполнение евроинтеграционных обязательств в рамках Кластера 4, Раздела 27 «Окружающая среда и изменение климата» и приближение к законодательству ЕС;

возможность отсрочки нагрузки в рамках СТВ ЕС;

защиту экспортеров от нагрузки СВАМ ЕС — направление платежей добровольной углеродной корректировки при экспорте на проекты декарбонизации их плательщиков в Украине;

возможность замещения обязательств по погашению квот — до 90%;

создание внутренних источников финансирования модернизации украинской промышленности и поддержки целей ОНУВ2 через Фонд модернизации Украины.

Средства от НСТВ смогут использоваться для поддержки инвестиций в декарбонизацию, энергоэффективность и новые технологии.

Законопроект не предусматривает резкой нагрузки на бизнес. Напротив — заложен постепенный переход через несколько фаз функционирования системы. Операторы установок НСТВ будут освобождаться от двойного налогообложения (НСТВ и налог на выбросы СО₂) в рамках установок.

Минэкономики инициирует реформирование Гоструда, экономия для бизнеса может достичь 4,4 млрд грн в год