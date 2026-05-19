Возвращение Британии в ЕС: от чего придется отказаться Лондону — The Guardian

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

Великобритания сможет снова вступить в ЕС только на общих условиях без прежних льгот. Брюссель не планирует восстанавливать британскую исключительность.

Возвращение Британии в ЕС: от чего придется отказаться Лондону — The Guardian

Великобритания не сможет вернуться в Европейский Союз на тех особых условиях, которыми она пользовалась в прошлом. Об этом говорится в материале The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Лондон не сможет рассчитывать на возвращение своих прежних льгот и особого статуса в случае повторного вступления в ЕС — Брюссель готов принять Британию обратно только на общих условиях, действующих для всех новых членов, и возвращение в ЕС, если оно состоится, будет очень болезненным для Королевства.

Есть стратегическая потребность в том, чтобы ЕС и Великобритания сотрудничали, но я не думаю, что будет желание открывать новые десятилетия британской исключительности. Ценой возвращения в блок будет членство на обычных условиях

— сказал бывший советник рабочей группы ЕС по вопросам Brexit Георг Рикелес.

Спор о новых правилах ЕС для бизнеса возвращает горькие воспоминания о Brexit, Франция против особых преференций Британии - Politico25.02.26, 15:22 • 3271 просмотр

По его словам, он ожидает, что государства-члены займут "очень теплую, гостеприимную", но в то же время "жесткую" позицию в отношении заявки Великобритании на членство.

Понятно, что индивидуальный подход исчез, и понятно, что переговоры Великобритании должны решать все вопросы, предусмотренные для любого кандидата

— отметил в свою очередь министр Европы Италии с 2014 по 2018 год Сандро Гоци.

Издание указывает, что на протяжении 47 лет членства в ЕС Великобритания добилась беспрецедентного особого статуса: отказа от основных политик, таких как единая валюта и Шенгенская зона без паспортов, а также скидки на бюджетные платежи ЕС, одновременно выделив собственную роль в формировании повестки дня.

Контекст

Согласно исследованию организации Best for Britain, более половины (53%) граждан Великобритании поддерживают идею повторного вступления в Европейский Союз через десять лет после референдума по Brexit.

По информации СМИ, премьер Британии Кир Стармер планирует восстановить отношения с Европой на фоне попыток спасения правительства. Более 30 депутатов требуют его отставки после выборов.

ЕС требует от Британии около 1 млрд фунтов ежегодно за доступ к рынку – СМИ04.05.26, 07:49 • 4280 просмотров

Вадим Хлюдзинский

