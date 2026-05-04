ЕС требует от Британии около 1 млрд фунтов ежегодно за доступ к рынку – СМИ
Киев • УНН
Евросоюз установил ежегодный взнос в 1 млрд фунтов для Британии за расширенный доступ к рынку. Кир Стармер обсудит условия на ближайшем саммите.
Европейский Союз выдвинул Великобритании условие ежегодных выплат около 1 млрд фунтов стерлингов за расширенный доступ к единому рынку. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.
Детали
По данным издания, это может стать первым регулярным финансовым взносом Лондона в бюджеты ЕС после выхода из блока. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер обсудит детали во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.
Если Великобритания хочет больше интеграции – она должна платить за участие. Это не является чем-то необычным
Условия и расчеты
Сумма определена по аналогии со Швейцарией, которая согласилась выплачивать 375 млн евро в год за доступ к рынку ЕС. Учитывая больший масштаб британской экономики, взнос для Лондона оценивается примерно в 1 млрд фунтов ежегодно.
Лондон стремится получить взаимное признание стандартов в ключевых отраслях – химической, фармацевтической и автомобильной, чтобы снизить расходы экспортеров.
Политическая реакция
Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции. Представители Консервативной партии заявили, что такие выплаты означают передачу средств британских налогоплательщиков европейским институциям.
В то же время часть политических сил в стране выступает за углубление сотрудничества с ЕС, включая возможность возвращения в блок в будущем.
