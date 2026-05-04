Политика
ЕС требует от Британии около 1 млрд фунтов ежегодно за доступ к рынку – СМИ

Киев • УНН

 • 1848 просмотра

Евросоюз установил ежегодный взнос в 1 млрд фунтов для Британии за расширенный доступ к рынку. Кир Стармер обсудит условия на ближайшем саммите.

Европейский Союз выдвинул Великобритании условие ежегодных выплат около 1 млрд фунтов стерлингов за расширенный доступ к единому рынку. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

По данным издания, это может стать первым регулярным финансовым взносом Лондона в бюджеты ЕС после выхода из блока. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер обсудит детали во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

Если Великобритания хочет больше интеграции – она должна платить за участие. Это не является чем-то необычным

– заявил один из европейских дипломатов.

Условия и расчеты

Сумма определена по аналогии со Швейцарией, которая согласилась выплачивать 375 млн евро в год за доступ к рынку ЕС. Учитывая больший масштаб британской экономики, взнос для Лондона оценивается примерно в 1 млрд фунтов ежегодно.

Зеленский обсудил со Стармером оборонную поддержку Украины и давление на россию

Лондон стремится получить взаимное признание стандартов в ключевых отраслях – химической, фармацевтической и автомобильной, чтобы снизить расходы экспортеров.

Политическая реакция

Инициатива вызвала критику со стороны оппозиции. Представители Консервативной партии заявили, что такие выплаты означают передачу средств британских налогоплательщиков европейским институциям.

В то же время часть политических сил в стране выступает за углубление сотрудничества с ЕС, включая возможность возвращения в блок в будущем.

