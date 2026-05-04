Зеленский заявил, что лето станет решающим для путина в отношении войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для развития войны. По его словам, именно летом россия будет выбирать дальнейший курс действий. Об этом он сообщил во время выступления на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пишет УНН.

Это лето будет тем моментом, когда путин будет решать, что делать дальше — расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. И мы должны толкать его в направлении дипломатии – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как стало известно из отчета одной из европейских разведок, глава кремля владимир путин большую часть времени проводит в бункере и боится государственного переворота с заговором со стороны российских политических элит или покушения на него с помощью дронов.