В Европе видят угрозу проверки НАТО со стороны рф в ближайшие два года правления Трампа - СМИ

В Европе опасаются, что кремль может воспринимать ближайшие два года, пока президент США Дональд Трамп у власти, как "окно возможностей", и что глава кремля владимир путин может использовать это время для проверки преданности Запада НАТО, хотя некоторые правительства, и сам альянс, считают эту угрозу преувеличенной, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Представители сферы обороны и законодатели опасаются, что кремль будет рассматривать следующий год-два, пока Дональд Трамп еще в Белом доме, а ЕС еще не усилил свой военный потенциал, как время для проверки преданности Запада НАТО", по словам трех политиков ЕС, непосредственно знакомых с обсуждениями. Хотя война россии в Украине показала пределы мощи москвы, глава кремля, пишет издание, давно сигнализировал о своем желании захватить больше территорий.

"Что-то может произойти очень скоро — у россии есть окно возможностей, — сказал Мика Аалтола, финский правоцентристский член комитета Европейского парламента по иностранным делам. — США уходят из Европы, трансатлантические отношения в руинах, а ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность самостоятельно".

"Хотя представители обороны и политики не исключают, что путин начнет наземное наступление в стране НАТО, они говорят, что это маловероятно, учитывая то, насколько россия напряжена в борьбе с Украиной", по словам одного высокопоставленного дипломата НАТО и трех высокопоставленных европейских чиновников по вопросам обороны.

"Вместо этого, гораздо вероятнее, что он сделает что-то более целенаправленное или совершит вторжение, направленное на создание двусмысленности, надеясь посеять раскол в НАТО относительно того, соответствует ли действие порогу для активации пункта о взаимной обороне согласно статье 5, или нет", — сказал Аалтола.

Статья 5 провозглашает, что союзники должны рассматривать вооруженное нападение на одного из них "как вооруженное нападение на всех", но Трамп назвал НАТО "бумажным тигром". Он должен покинуть пост в январе 2029 года.

путин может "эскалировать конфликт по горизонтали против другого соседа, пытаясь избежать унизительных переговоров с Украиной", заявил изданию Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, который также предупреждал об "окне возможностей" путина.

У путина много легких целей на выбор, сказал Аалтола, и атака может "принять множество различных форм", причем кремль вряд ли сделает что-то столь однозначное, как "вторжение туда, где НАТО сильно, например, на польскую границу".

"Это может быть операция с использованием беспилотников, это может быть операция в Балтийском море… Это может быть что-то в Арктике, ориентированное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризован, — сказал Аалтола. — Для атаки беспилотников не нужны войска, не нужно пересекать границу".

Начав такую операцию, путин будет стремиться оказать давление на европейских союзников Украины, избегая при этом любой потенциальной реакции США, пишет издание.

"Если не будет атаки через границу, США могут сказать, что это не так стратегически важно, — сказал Аалтола. — Они ограничены в ресурсах из-за Ирана, поэтому, возможно, они посоветуют вести переговоры с россией. И именно это россия и попытается сделать в этой ситуации".

Европа не имеет единства в оценке серьезности непосредственной российской угрозы. Существует некоторая напряженность между политиками из таких стран, как Финляндия и Литва, которые бьют тревогу и утверждают, что Европе срочно необходимо повысить свою противоракетную и оборонную готовность на фоне задержек с поставками американского оружия из-за войны с Ираном, и более осторожным подходом в Эстонии и самом НАТО, где официальные лица говорят, что любой "алармизм" подпитывает тактику путина.

Но те, кто преуменьшает угрозу, рискуют усыпить бдительность Европы, сказал Аалтола. "Это на самом деле худшее, что можно создать в демократических странах, — сказал он. — Нам нужно распределять ресурсы, а если есть ложное чувство безопасности, то ресурсы не выделяются на оборону".

"россия очень занята в Украине", — заявил президент Эстонии Алар Карис изданию, добавив: "Я не думаю, что у нее достаточно возможностей, чтобы пытаться" вести войну и против стран Балтии.

Этот аргумент поддержали высокопоставленный дипломат НАТО и три высокопоставленных европейских представителя оборонных ведомств.

"Я считаю это крайне маловероятным", — сказал высокопоставленный дипломат НАТО, добавив: "Суицидальные наклонности" путина "имеют свои пределы — особенно когда нет очевидной и немедленной выгоды".

"Понятно, что россия видит себя в долгосрочной конфронтации с Западом", — сказал второй высокопоставленный представитель европейской обороны. — Однако сейчас мы сохраняем нашу оценку, что в краткосрочной перспективе нет военной угрозы для НАТО из-за вовлеченности россии в Украине. Это не значит, что мы не должны сохранять бдительность, поскольку россия может неправильно рассчитать наше единство и решимость".

"Битва на два фронта" — это "очень, очень рискованная стратегия" для путина, заявил третий высокопоставленный представитель обороны, особенно учитывая то, что Европа "активно продвигается" в укреплении собственной обороны.

Но, как признал Карис, Европа ничего не может исключать.

"Никогда не знаешь. И никто не ожидал войны в Украине, — сказал президент Эстонии. — Мы бдительны. Мы готовы. Мы держим глаза открытыми".

