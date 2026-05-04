Зеленский обсудит в Ереване путь в ЕС и график выплат 90 млрд евро
Киев • УНН
На саммите в Ереване Зеленский обсудит путь в ЕС и финансы. Президент хочет согласовать график получения 90 миллиардов евро кредитной помощи от ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Ереване, сообщил, что собирается обсудить в ходе встреч с европейскими лидерами вопросы пути Украины в ЕС и сроки получения средств из утвержденного ЕС кредита в 90 млрд евро, пишет УНН.
Детали
По его словам, "есть много вопросов для обсуждения".
Одним из них, отметил Зеленский, будет "пункт относительно нашего пути в ЕС".
"И вы знаете, я не помню, в течение недели, чуть больше, 90 миллиардов было разблокировано для нас. Это очень важно для поддержки и очень важно для укрепления Украины. А теперь мы поговорим о том, в какие дни мы можем получить пакеты этих денег для укрепления нашего народа", - указал Зеленский.
