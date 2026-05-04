Зеленский прибыл на европейский саммит в Ереване
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване, свидетельствует трансляция мероприятия, пишет УНН.
Детали
Зеленского на открытии мероприятия официально поприветствовал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и сфотографировался с ним.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая прибыл в Армению на саммит Европейского политического сообщества.
Зеленский прибыл в Армению03.05.26
Владимира Зеленского в аэропорту встретил спикер Национального собрания страны Ален Симонян.
По сообщению пресс-секретаря Президента Украины, запланированы двусторонние встречи с премьер-министрами Великобритании, Норвегии, Финляндии и Чешской Республики.
На прошлой неделе Зеленский был в Азербайджане.
Саммит Европейского политического сообщества начинается с церемонии приветствия и красной дорожки, сообщает Радио Азатутюн. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по очереди приветствует около пяти десятков прибывающих лидеров.
В Ереване находятся президент Франции, премьер-министры Великобритании, Италии, Испании, Бельгии, Чехии, Норвегии, Польши, лидеры Европейского Союза, Генеральный секретарь НАТО. Впервые в таком формате в качестве гостя принимает участие премьер-министр Канады. Из ключевых стран ЕС на саммит не прибыл только канцлер Германии, ссылаясь на рабочую нагрузку.
Несмотря на приглашение, в Армению не приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган; Анкара, не имеющая дипломатических отношений с Ереваном, как отмечает Радио Азатутюн, "по сути нарушила формат саммита", отправив на встречу вице-президента Джевдета Йылмаза без объяснения причин. С момента визита президента Гюля в 2008 году Йылмаз является самым высокопоставленным турецким чиновником, приехавшим в соседнюю страну. Азербайджан не подтвердил свое участие, и до последнего момента неизвестно, будет ли Баку каким-либо образом представлен на мероприятии.