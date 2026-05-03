Зеленский обсудил со Стармером оборонную поддержку Украины и давление на россию

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Зеленский и Стармер обсудили оборонную поддержку, борьбу с теневым флотом рф и энергетику. Украина готова к трехсторонним переговорам для мира.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудил оборонную поддержку, усиление давления на россию и перспективы переговоров. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Мы в Украине ценим все шаги Британии для поддержки нашего народа и ослабления агрессора, в частности в борьбе против российского теневого флота. Говорили об этом сегодня с Киром. Уделили значительное внимание оборонной поддержке Украины, в частности взносам в программу PURL

- говорится в сообщении.

Президент также сообщил Стармеру, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате. Переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира также был среди тем обсуждения. Он добавил, что Украина ценит позицию Великобритании относительно продолжения давления на россию и считает это крайне важным.

Отдельно обсудили поддержку украинского энергетического сектора. Я проинформировал о ситуации на поле боя и российских ударах по Украине. Важно, чтобы Европа скоординировала усилия и разработала общую систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны россии

- добавил Зеленский.

