Зеленский встретился с премьером Финляндии Орпо. Обсудили Drone Deal и 300 млн долларов для Украины
Киев • УНН
В Ереване Зеленский поблагодарил Финляндию за 300 млн долларов помощи. Президент предложил соглашение Drone Deal и обсудил евроинтеграцию Украины с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ереване с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Он поблагодарил за недавнее решение Финляндии выделить дополнительные 300 миллионов долларов на оборонную поддержку Украины, сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский предложил финскому премьер-министру укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате Drone Deal.
Украина готова делиться экспертизой и усиливать тех, кто усиливает нас с самого начала российского полномасштабного вторжения
Отдельно Зеленский и Орпо коснулись международной работы, в частности евроинтеграции Украины.
Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает. Благодарю Финляндию за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван в воскресенье 3 мая. Он встретился с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре: политики обсудили стратегическое партнерство обеих стран. В частности, речь идет о Drone Deal и работе над усилением противовоздушной обороны, сотрудничестве на уровне частного и государственного секторов.