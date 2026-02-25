Спор о новых правилах ЕС для бизнеса возвращает горькие воспоминания о Brexit, Франция против особых преференций Британии - Politico

Спор вокруг правил ЕС "Сделано в Европе" (Made in Europe), которые будут отдавать предпочтение европейским компаниям перед иностранными в государственных тендерах и государственной помощи, возвращает горькие воспоминания о Brexit, британские министры обеспокоены тем, что к британским компаниям не будут относиться справедливо в соответствии с новыми европейскими правилами, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Означает ли Brexit все еще Brexit? Во Франции это точно означает". Когда-то этот лаконичный лозунг британского правительства неожиданно нашел новое пристанище в Париже, пишет издание.

Для правительства президента Франции Эммануэля Макрона, как отмечает издание, "это означает, что Великобритания не сможет воспользоваться преимуществами членства в едином рынке блока после выхода из союза".

Это имеет последствия для стремления Лондона "перезагрузить" отношения с Европой и приблизиться к орбите ЕС, пишет издание.

"Последним полем битвы является план ЕС по внедрению правил "Сделано в Европе" (Made in Europe), которые будут отдавать предпочтение европейским компаниям перед иностранными в государственных тендерах и государственной помощи", - говорится в публикации.

Четыре французских чиновника сообщили, что "британские фирмы не должны автоматически получать те же льготы, что и фирмы ЕС, согласно новым правилам".

Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Стефан Сежурне, член партии Макрона, подготовил эти предложения, что дает Франции значительное влияние на переговоры, пишет издание.

"Однако стремление исключить британские фирмы вызвало обеспокоенность в Лондоне, где правительство хочет, чтобы к британским компаниям относились так же, как и к другим европейским компаниям", отмечает издание.

Британские министры, как отмечается, курсируют между странами, пытаясь донести эту мысль.

Министр по делам бизнеса страны Питер Кайл встретится с высокопоставленными чиновниками Еврокомиссии и промышленниками в Брюсселе в среду, а министр торговли страны Крис Брайант, как ожидается, также передаст эту мысль во время своего визита в Париж и встречи с французским министром торговли в следующем месяце.

"Британское правительство опасается, что новые правила рискуют подорвать британский бизнес, и начало маневр, чтобы быть включенным в клуб "Сделано в Европе"", - сказано в публикации.

"Мы сотрудничаем со странами ЕС и Еврокомиссией по этому вопросу. Конечно, мы обеспокоены, но будем действовать добросовестно", - сказал один правительственный чиновник Великобритании, утверждая, что исключение Великобритании из нового клуба "Сделано в Европе" может иметь обратный эффект против некоторых европейских и французских компаний, которые имеют прочные торговые связи с Великобританией.

"Реальность такова, что многие французские предприятия, чьи цепочки поставок тесно связаны с Великобританией, будут вести серьезные переговоры с французским правительством", - сказал чиновник.

Франция не верит их аргументам.

Аргументация французских чиновников проста: "поскольку Великобритания вышла из единого рынка ЕС, она не должна пользоваться преимуществами, связанными с ним", отметили чиновники.

"Нельзя и рыбку съесть, и на елку влезть", - прямо заявил один французский чиновник.

Британские компании предупреждают, что рассматривают правила ЕС как угрозу.

Сообщество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) обвинило Брюссель в "протекционизме".

Канцлер Великобритании Рейчел Ривз заняла более дипломатичную позицию, когда в начале этого месяца призвала ЕС включить Великобританию в клуб "Сделано в Европе", заявив, что исключение ее из схемы, направленной на повышение устойчивости блока, не имеет смысла.

Франция надеется исключить предоставление Великобритании преференций по сравнению с другими странами, не входящими в ЕС. Французское правительство открыто для идеи включения членов Европейской экономической зоны - Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, как это предусмотрено в тексте, пишет издание.

Париж заявляет, что может рассмотреть возможность предоставления Великобритании некоторых преимуществ в рамках пакета "Сделано в Европе", таких как европейские преференции в тендерах, но только на более позднем этапе и на определенных условиях, которые еще предстоит согласовать.

Осторожность Франции отражает более широкий подход к восстановлению отношений с Великобританией.

"Все, что сближает Великобританию с Европой, приветствуется. Но Brexit произошел, поэтому мы не можем просто притворяться, что этого не было. При восстановлении этих отношений нам необходимо учитывать, что они больше не являются членами ЕС", - заявил журналистам ранее в этом месяце министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр, комментируя в более широком смысле связи ЕС и Великобритании в оборонном и энергетическом секторах.

"Проведя черту на едином рынке, Великобритания вышла не только из единого рынка в том виде, в каком мы его знаем, но и из его будущих разработок, таких как правила "Сделано в Европе"", - сказал Сандро Гози, сопредседатель контактной группы Европарламента по вопросам Великобритании.

Однако Гози, союзник Макрона, выразил надежду, что однажды Великобритания пересмотрит свое решение выйти из единого рынка.

"Это и торговые дебаты в ЕС, и дебаты по Brexit проходят по старым линиям - Франция занимает жесткую позицию, другие страны больше склонны подчеркивать открытость", - сказал Дэвид Хениг, директор European Centre for International Political Economy в Великобритании.

Положения программы "Сделано в Европе", являющейся частью будущего закона ЕС о промышленном акселераторе (Industrial Accelerator Act), вызывают споры даже среди стран, поскольку они знаменуют собой сдвиг парадигмы от традиционной повестки дня блока в сфере свободной торговли.

Текст, подготовленный еврокомиссаром по промышленности Стефаном Сежурне, близким союзником Макрона, был отложен в понедельник в третий раз на фоне разногласий относительно масштабов мер программы "Сделано в Европе" и значительного внутреннего сопротивления в Еврокомиссии, пишет издание.

В последнем проекте текста, полученном изданием, Еврокомиссия обязалась определить "надежных партнеров", чье производство "должно считаться эквивалентным содержанию товаров европейского происхождения".

Останутся ли британские фирмы внутри или вне этого клуба, покажет время, отмечает издание.

