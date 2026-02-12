Макрон и Шольц преуменьшили разногласия на фоне разговоров о появлении альянса Рим-Берлин

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон преуменьшили свои разногласия накануне встречи лидеров Европейского Союза, призванной дать толчок планам по оживлению экономики блока, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Лидеры двух крупнейших экономик Европы прибыли бок о бок в четверг на однодневную встречу лидеров ЕС, проходившую в старинном замке Альден-Бизен на востоке Бельгии.

Оба заявили о своем единстве в необходимости быстрых экономических мер, даже если они не всегда согласны с одним и тем же курсом.

"Мы хотим сделать Европейский Союз быстрее, мы хотим сделать его лучше, и прежде всего мы хотим обеспечить конкурентоспособность промышленности в Европе", - сказал Мерц журналистам перед входом, стоя рядом с Макроном.

Лидеры ЕС все чаще говорят о необходимости реформирования экономики континента на фоне того, как США становятся все более протекционистскими, а Китай продолжает наращивать свой промышленный потенциал.

Встреча в четверг призвана заложить основу для плана по лучшей интеграции рынков ЕС, снижению цен на энергоносители, поддержке роста компаний и ускорению инвестиций.

"Сегодня мы подготовим решения, которые будут окончательно утверждены через четыре недели на следующем очередном саммите", - добавил Мерц, имея в виду следующий саммит лидеров ЕС в марте.

Макрон высказался в аналогичном ключе, но назвал июньский саммит дедлайном.

"Приоритет - это очень краткосрочный ответ, который заключается в реализации всего, о чем мы договорились", - сказал французский президент, подчеркнув необходимость принять "очень конкретные меры" до июня в области энергетики, финансов и сокращения бюрократии.

Эта гармоничная позиция прозвучала в ответ на обсуждение разногласий между двумя лидерами по поводу наилучшего решения экономических проблем Европы.

Макрон выступает за более широкое применение политики "Покупай европейское", чем Мерц. Французский лидер также является большим сторонником, чем Мерц, взятия на себя общего долга ЕС для ускорения экономического восстановления.

Накануне саммита в четверг лидеры провели встречу с глазу на глаз, как сообщила пресс-служба Макрона. Оба согласились, что обсуждение на встрече будет преимущественно посвящено упрощению политики ЕС и лучшей интеграции рынков блока.

"Сегодня мы обсудим конкурентоспособность и европейский внутренний рынок, - подчеркнул Мерц. - Через четыре недели мы также обсудим финансирование".

Канцлер попытался придать встрече непринужденный тон, шутливо добавив: "Я рад, что по этим вопросам мы с Эммануэлем Макроном почти всегда сходимся во мнениях".

После коротких заявлений оба лидера ушли, не ответив на вопросы.

Ось Мелони-Мерц

Накануне AFP сообщало, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц все больше объединяют усилия для управления повесткой дня ЕС, "рискуя отодвинуть президента Франции Эммануэля Макрона".

Издание указывало, что во время саммита лидеров ЕС в четверг Мелони и Мерц "будут продвигать общее видение повышения конкурентоспособности ЕС". Это назвали "последним признаком растущего сотрудничества между Римом и Берлином, которое ставит под сомнение традиционную ось Франция-Германия".

"Некоторые наблюдатели говорят, что 2026 год будет годом Италии и Германии, - сказала Мелони в прошлом месяце на саммите с Мерцем в Риме. - Мы намерены сделать все возможное... чтобы укрепить дружбу, которая является стратегической не только для наших стран, но и для всей Европы".

"Я слышу, что франко-германская ось не работает; Мелони и Мерц делают свое дело вместе", – сказал AFP один европейский дипломат на условиях анонимности.

Как и Франция, Италия и Германия являются членами-основателями ЕС и союзниками в военном альянсе НАТО. Но Рим и Берлин часто спорили, не в последнюю очередь из-за финансовых вопросов – бережливая Германия против обремененной долгами Италии. Однако, поскольку Мелони стремилась сократить дефицит, а Мерц нарушил традицию, чтобы увеличить заимствования и инвестиции, эта старая динамика изменилась. Во внешней политике они также стремились сохранить поддержку президента США Дональда Трампа, пишет AFP.

"Я бы описал это как параллельное сближение", - сказал Маттео Вилла из итальянского аналитического центра ISPI.

"Жребий брошен, и наступает время, когда эти двое будут более совместимыми, чем классическая пара Франция-Германия", - сказал он AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна погружена в политический кризис с момента досрочных выборов в 2024 году, отверг любые предположения о своем отстранении.

В интервью нескольким европейским газетам во вторник он заявил, что это "нормально", что Рим и Берлин подают свои предложения лидерам ЕС на фоне саммита.

"Франко-германское партнерство важно для продвижения Европы вперед. Но самого по себе его никогда не бывает достаточно", - сказал он.

Он отметил, что он и Мелони проведут свой собственный саммит Италия-Франция в течение нескольких недель - предположительно, в апреле в Тулузе, сообщают дипломатические источники.

Однако отношения между Макроном и Мерцем охлаждаются, отмечает AFP.

Дипломаты говорят, что попытки Франции заблокировать соглашение Mercosur вызвали неприязнь в Брюсселе и среди других государств-членов, включая Германию.

В то же время Германия, как сообщается, готовится отказаться от проблемного Future Combat Aircraft System (FCAS), проекта истребителя, который реализуется совместно с Францией и Испанией и приостановлен на несколько месяцев из-за напряженности между корпоративными партнерами. По сообщениям СМИ, Берлин, вместо этого, присматривается к итальянской программе Global Combat Air Programme (GCAP), реализуемой вместе с Великобританией и Японией.

Тем временем, как отмечает Politico, прибыв на саммит в четверг, Мелони заявила, что альянс Рима и Берлина не направлен против Франции.

"Безусловно, существует немецко-итальянский двигатель, безусловно, существует совпадение позиций с канцлером Мерцем по многим вопросам", – сказала Мелони.

"Я благодарна Фридриху, потому что мы вместе делаем хорошую работу", – отметила Мелони.

Она быстро подчеркнула, что их цель не в том, чтобы изолировать Эммануэля Макрона. "Мы укрепляем наше двустороннее сотрудничество, но это не то, что мы делаем против кого-то другого, исключая кого-то другого", – сказала Мелони, подчеркнув, что Макрон присутствовал на встрече перед саммитом, инициированной Мелони, Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Вопросы саммита

На фоне саммита в четверг, где должны были поднять вопрос конкурентоспособности ЕС, идет обсуждение вокруг инициативы "Сделано в ЕС" (Made in EU).

Ответственный за промышленность в Еврокомиссии комиссар ЕС Стефан Сежурне попытался развеять ложные представления о ней. Как отмечается, Еврокомиссия должна представить закон об ускорении развития промышленности (Industrial Accelerator Act, IAA) позже в этом месяце, в котором будет четко определено, как она хочет защитить определенные стратегические секторы, вводя европейские преференции.

План Еврокомиссии будет сосредоточен на ограниченном количестве критически важных компонентов и стратегических секторов. Он также будет применяться только к государственному финансированию. По словам команды Сежурне, среди других ложных представлений есть тот факт, что инициатива "Сделано в ЕС" приведет к росту цен и превратится в бюрократический кошмар.

В то же время, пишет Politico, Еврокомиссия хочет распространить концепцию "Сделано в ЕС" (Made in EU) на "доверенных партнеров".

"Европейская комиссия хочет включить иностранные страны в свое определение "Сделано в ЕС", согласно проекту знакового закона об ускорении развития промышленности (Industrial Accelerator Act, IAA)", - пишет издание.

Исполнительная власть ЕС также хочет проверять иностранные инвестиции в определенные технологии и использовать государственные закупки для повышения спроса на экологически чистые продукты в ЕС. IAA должен быть опубликован 25 февраля.

Утечка информации, которая появилась именно тогда, когда лидеры обсуждают, как возродить конкурентоспособность Европы, создает широкое определение, которое будет включать партнеров по свободной торговле, таких как Великобритания или Япония, пишет издание.

Насколько широко или узко определять концепцию европейских преференций в государственных закупках в ключевых секторах, как отмечается, является камнем преткновения между странами-членами ЕС, причем Франция поддерживает более протекционистскую позицию, а Германия, Италия и страны Северной Европы призывают к большей открытости.

Как пишет Politico, Макрон продвигает концепцию "Сделано в Европе", которую Мерц и Мелони не разделяют.

"Когда Эммануэль Макрон появится на встрече европейских лидеров в этот четверг, он будет продвигать очень французское видение экономического будущего Европы. Но ему не следует ждать помощи от Германии и Италии, двух стран, которые все больше сходятся во взглядах на будущее блока. Обе скептически относятся к масштабным планам французского президента и мобилизуют поддержку другой программы с большим упором на свободную торговлю и коммерцию", - говорится в публикации.

Амбиции Макрона, пишет издание, заключаются в том, чтобы превратить встречу лидеров ЕС "в настоящий момент", сказал человек, близкий к французскому президенту.

Его план - представленный главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште во время переговоров в Елисейском дворце на прошлой неделе - предусматривает Европу с более высокими государственными инвестициями, сниженной зависимостью от торговых партнеров, диверсификацией, более сильной поддержкой в отечественной промышленности, бюрократией.

Мерц и Мелони, пишет издание, вряд ли поддержат эту инициативу. В последние недели, как сообщается, они ясно дали понять, что выступают за подход, который способствовал бы развитию европейской промышленности, но с менее протекционистским характером, чтобы избежать отчуждения потенциальных торговых и инвестиционных партнеров.

