Макрон і Шольц применшили розбіжності на тлі розмов про появу альянсу Рим-Берлін

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон применшили свої розбіжності напередодні зустрічі лідерів Європейського Союзу, покликаної дати поштовх планам щодо пожвавлення економіки блоку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Лідери двох найбільших економік Європи прибули пліч-о-пліч у четвер на одноденну зустріч лідерів ЄС, що проходила у старовинному замку Альден-Бізен на сході Бельгії.

Обидва заявили про свою єдність у необхідності швидких економічних заходів, навіть якщо вони не завжди згодні з тим самим курсом.

"Ми хочемо зробити Європейський Союз швидше, ми хочемо зробити його кращим, і перш за все ми хочемо забезпечити конкурентоспроможність промисловості в Європі", - сказав Мерц журналістам перед входом, стоячи поряд з Макроном.

Лідери ЄС дедалі частіше говорять про необхідність реформування економіки континенту, на тлі того, як США стають дедалі більш протекціоністськими, а Китай продовжує нарощувати свій промисловий потенціал.

Зустріч у четвер покликана закласти основу для плану щодо кращої інтеграції ринків ЄС, зниження цін на енергоносії, підтримки зростання компаній та прискорення інвестицій.

"Сьогодні ми підготуємо рішення, які будуть остаточно затверджені через чотири тижні на наступному черговому саміті", - додав Мерц, маючи на увазі наступний саміт лідерів ЄС у березні.

Макрон висловився в аналогічному ключі, але назвав червневий саміт дедлайном.

"Пріоритет - це дуже короткострокова відповідь, яка полягає в реалізації всього, про що ми домовилися", - сказав французький президент, наголосивши на необхідності вжити "дуже конкретних заходів" до червня в галузі енергетики, фінансів і скорочення бюрократії.

Ця гармонійна позиція прозвучала у відповідь на обговорення розбіжностей між двома лідерами з приводу найкращого вирішення економічних проблем Європи.

Макрон виступає за ширше застосування політики "Купуй європейське", ніж Мерц. Французький лідер також є більшим прихильником, ніж Мерц, взяття на себе спільного боргу ЄС для прискорення економічного відновлення.

Напередодні саміту в четвер лідери провели зустріч віч-на-віч, як повідомила пресслужба Макрона. Обидва погодилися, що обговорення на зустрічі буде переважно присвячене спрощенню політики ЄС та кращій інтеграції ринків блоку.

"Сьогодні ми обговоримо конкурентоспроможність і європейський внутрішній ринок, - підкреслив Мерц. - Через чотири тижні ми також обговоримо фінансування".

Канцлер спробував надати зустрічі невимушеного тону, жартівливо додавши: "Я радий, що з цих питань ми з Еммануелем Макроном майже завжди сходимося в думках".

Після коротких заяв обидва лідери пішли, не відповівши на запитання.

Вісь Мелоні-Мерц

Напередодні AFP повідомляло, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дедалі більше об'єднують зусилля для керування порядком денним ЄС, "ризикуючи відсунути президента Франції Еммануеля Макрона".

Видання вказувало, що під час саміту лідерів ЄС у четвер Мелоні та Мерц "просуватимуть спільне бачення підвищення конкурентоспроможності ЄС". Це назвали "останньою ознакою зростаючої співпраці між Римом та Берліном, яка ставить під сумнів традиційну вісь Франція-Німеччина".

"Деякі спостерігачі кажуть, що 2026 рік буде роком Італії та Німеччини, - сказала Мелоні минулого місяця на саміті з Мерцем у Римі. - Ми маємо намір зробити все можливе... щоб зміцнити дружбу, яка є стратегічною не лише для наших країн, а й для всієї Європи".

"Я чую, що франко-німецька вісь не працює; Мелоні та Мерц роблять свою справу разом", – сказав AFP один європейський дипломат на умовах анонімності.

Як і Франція, Італія та Німеччина є членами-засновниками ЄС та союзниками у військовому альянсі НАТО. Але Рим і Берлін часто сперечалися, не в останню чергу через фінансові питання – ощадлива Німеччина проти обтяженої боргами Італії. Однак, оскільки Мелоні прагнула скоротити дефіцит, а Мерц порушив традицію, щоб збільшити запозичення та інвестиції, ця стара динаміка змінилася. У зовнішній політиці вони також прагнули зберегти підтримку президента США Дональда Трампа, пише AFP.

"Я б описав це як паралельне зближення", - сказав Маттео Вілла з італійського аналітичного центру ISPI.

"Жереб кинуто, і настає час, коли ці двоє будуть більш сумісними, ніж класична пара Франція-Німеччина", - сказав він AFP.

Президент Франції Еммануель Макрон, чия країна занурена в політичну кризу з моменту дострокових виборів у 2024 році, відкинув будь-які припущення щодо свого відсторонення.

В інтерв'ю кільком європейським газетам у вівторок, він заявив, що це "нормально", що Рим та Берлін подають свої пропозиції лідерам ЄС на тлі саміту.

"Франко-німецьке партнерство є важливим для просування Європи вперед. Але самого по собі його ніколи не буває достатньо", - сказав він.

Він зазначив, що він та Мелоні проведуть свій власний саміт Італія-Франція протягом кількох тижнів - імовірно, у квітні в Тулузі, повідомляють дипломатичні джерела.

Проте відносини між Макроном та Мерцем охолоджуються, зауважує AFP.

Дипломати кажуть, що спроби Франції заблокувати угоду Mercosur викликали неприязнь у Брюсселі та серед інших держав-членів, включаючи Німеччину.

Водночас Німеччина, як повідомляється, готується відмовитися від проблемного Future Combat Aircraft System (FCAS), проєкту винищувача, який реалізується спільно з Францією та Іспанією та призупинений на кілька місяців через напруженість між корпоративними партнерами. За повідомленнями ЗМІ, Берлін, натомість, придивляється до італійської програми Global Combat Air Programme (GCAP), що реалізується разом із Великою Британією та Японією.

Тим часом, як зазначає Politico, прибувши на саміт у четвер, Мелоні заявила, що альянс Рима та Берліна не спрямований проти Франції.

"Безумовно, існує німецько-італійський двигун, безумовно, існує збіг позицій з канцлером Мерцем щодо багатьох питань", – сказала Мелоні.

"Я вдячна Фрідріху, бо ми разом робимо гарну роботу", – зазначила Мелоні.

Вона швидко наголосила, що їхня мета не в тому, щоб ізолювати Еммануеля Макрона. "Ми зміцнюємо нашу двосторонню співпрацю, але це не те, що ми робимо проти когось іншого, виключаючи когось іншого", – сказала Мелоні, наголосивши, що Макрон був присутній на зустрічі перед самітом, ініційованій Мелоні, Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Питання саміту

На тлі саміту у четвер, де мали порушити питання конкурентоспроможності ЄС, йде обговорення навколо ініціативи "Зроблено в ЄС" (Made in EU).

Відповідальний за промисловість у Єврокомісії комісар ЄС Стефан Сежурне спробував розвіяти хибні уявлення щодо неї. Як зазначається, Єврокомісія має представити закон про прискорення розвитку промисловості (Industrial Accelerator Act, IAA) пізніше цього місяця, у якому буде чітко визначено, як вона хоче захистити певні стратегічні сектори, запроваджуючи європейські преференції.

План Єврокомісії буде зосереджений на обмеженій кількості критично важливих компонентів та стратегічних секторів. Він також застосовуватиметься лише до державного фінансування. За словами команди Сежурне, серед інших хибних уявлень є той факт, що ініціатива "Зроблено в ЄС" призведе до зростання цін і перетвориться на бюрократичний кошмар.

Водночас, пише Politico, Єврокомісія хоче поширити концепцію "Зроблено в ЄС" (Made in EU) на "довірених партнерів".

"Європейська комісія хоче включити іноземні країни до свого визначення "Зроблено в ЄС", згідно з проєктом знакового закону про прискорення розвитку промисловості (Industrial Accelerator Act, IAA)", - пише видання.

Виконавча влада ЄС також хоче перевіряти іноземні інвестиції в певні технології та використовувати державні закупівлі для підвищення попиту на екологічно чисті продукти в ЄС. IAA має бути опублікований 25 лютого.

Витік інформації, який з'явився саме тоді, коли лідери обговорюють, як відродити конкурентоспроможність Європи, створює широке визначення, яке включатиме партнерів з вільної торгівлі, таких як Велика Британія чи Японія, пише видання.

Наскільки широко чи вузько визначати концепцію європейських преференцій у державних закупівлях у ключових секторах, як зазначається, є каменем спотикання між країнами-членами ЄС, причому Франція підтримує більш протекціоністську позицію, а Німеччина, Італія та країни Північної Європи закликають до більшої відкритості.

Як пише Politico, Макрон просуває концепцію "Зроблено в Європі", яку Мерц та Мелоні не поділяють.

"Коли Еммануель Макрон з'явиться на зустрічі європейських лідерів цього четверга, він просуватиме дуже французьке бачення економічного майбутнього Європи. Але йому не слід чекати на допомогу від Німеччини та Італії, двох країн, які все більше сходяться у поглядах на майбутнє блоку. Обидві скептично ставляться до масштабних планів французького президента та мобілізують підтримку іншої програми з великим упором на вільну торгівлю та комерцію", - ідеться у публікації.

Амбіції Макрона, пише видання, полягають у тому, щоб перетворити зустріч лідерів ЄС "на справжній момент", сказала людина, близька до французького президента.

Його план - представлений голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та голові Євроради Антоніу Кошті під час переговорів у Єлисейському палаці минулого тижня - передбачає Європу з більш високими державними інвестиціями, зниженою залежністю від торгових партнерів, диверсифікацією, сильнішою підтримкою у вітчизняній промисловості. бюрократією.

Мерц та Мелоні, пише видання, навряд чи підтримають цю ініціативу. В останні тижні, як повідомляється, вони ясно дали зрозуміти, що виступають за підхід, який сприяв би розвитку європейської промисловості, але з менш протекціоністським характером, щоб уникнути відчуження потенційних торгових та інвестиційних партнерів.

