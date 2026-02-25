Суперечка про нові правила ЄС для бізнесу повертають гіркі спогади про Brexit, Франція проти особливих преференцій Британії - Politico

$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 2848 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 6486 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 13336 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 15834 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 21270 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 19526 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 17964 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22299 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28680 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 23072 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.2м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 6810 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 15970 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 16366 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 9048 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 8020 перегляди
Публікації
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 13329 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 42601 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 52750 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 70248 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 87104 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 17123 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 20811 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 23134 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 27630 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36008 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
NASAMS

Суперечка про нові правила ЄС для бізнесу повертають гіркі спогади про Brexit, Франція проти особливих преференцій Британії - Politico

Київ • УНН

 • 660 перегляди

ЄС планує запровадити правила «Зроблено в Європі», що нададуть європейським компаніям переваги. Це викликає занепокоєння у Великій Британії щодо справедливого ставлення до її компаній.

Суперечка про нові правила ЄС для бізнесу повертають гіркі спогади про Brexit, Франція проти особливих преференцій Британії - Politico

Суперечка довкола правил ЄС "Зроблено в Європі" (Made in Europe), які надаватимуть перевагу європейським компаніям перед іноземними у державних тендерах та державній допомозі, повертає гіркі спогади про Brexit, британські міністри стурбовані тим, що до британських компаній не ставитимуться справедливо відповідно до нових європейських правил, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Чи Brexit все ще означає Brexit? У Франції це точно означає". Колись це лаконічне гасло британського уряду несподівано знайшло новий притулок у Парижі, пише видання.

Для уряду президента Франції Еммануеля Макрона, як зазначає видання, "це означає, що Велика Британія не зможе скористатися перевагами членства в єдиному ринку блоку після виходу з союзу".

Це має наслідки для прагнення Лондона "перезавантажити" відносини з Європою та наблизитись до орбіти ЄС, пише видання.

"Останнім полем битви є план ЄС щодо впровадження правил "Зроблено в Європі" (Made in Europe), які надаватимуть перевагу європейським компаніям перед іноземними у державних тендерах та державній допомозі", - ідеться у публікації.

Чотири французькі чиновники повідомили, що "британські фірми не повинні автоматично отримувати ті ж пільги, що й фірми ЄС, згідно з новими правилами".

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Стефан Сежурне, член партії Макрона, підготував ці пропозиції, що дає Франції значний вплив на переговори, пише видання.

"Проте прагнення виключити британські фірми викликало стурбованість у Лондоні, де уряд хоче, щоб до британських компаній ставилися так само, як і до інших європейських компаній", зазначає видання.

Британські міністри, як зауважується, курсують між країнами, намагаючись донести цю думку.

Міністр у справах бізнесу країни Пітер Кайл зустрінеться з високопосадовцями Єврокомісії та промисловцями у Брюсселі у середу, а міністр торгівлі країни Кріс Браянт, як очікується, також передасть цю думку під час свого візиту до Парижа та зустрічі з французьким міністром торгівлі наступного місяця.

"Британський уряд побоюється, що нові правила ризикують підірвати британський бізнес, і розпочав маневр, щоб бути включеним до клубу "Зроблено в Європі"", - сказано у публікації.

"Ми співпрацюємо з країнами ЄС та Єврокомісією з цього питання. Звичайно, ми стурбовані, але будемо діяти добросовісно", - сказав один урядовець Великої Британії, стверджуючи, що виключення Великої Британії з нового клубу "Зроблено в Європі" може мати зворотний ефект проти деяких європейських та французьких компаній, які мають міцні торговельні зв’язки з Великою Британією.

"Реальність така, що багато французьких підприємств, чиї ланцюжки поставок тісно пов'язані з Великою Британією, будуть вести серйозні переговори з французьким урядом", - сказав чиновник.

Франція не вірить їхнім аргументам.

Аргументація французьких чиновників проста: "оскільки Велика Британія вийшла з єдиного ринку ЄС, вона не повинна користуватися перевагами, пов'язаними з ним", зазначили чиновники.

"Не можна і рибку з'їсти, і на ялинку влізти", - прямо заявив один французький чиновник.

Британські компанії попереджають, що розглядають правила ЄС як загрозу.

Спільнота виробників та продавців автомобілів (SMMT) звинуватила Брюссель у "протекціонізмі".

Канцлер Великої Британії Рейчел Рівз зайняла дипломатичнішу позицію, коли на початку цього місяця закликала ЄС включити Велику Британію до клубу "Зроблено в Європі", заявивши, що виключення її зі схеми, спрямованої на підвищення стійкості блоку, не має сенсу.

Франція сподівається виключити надання Великій Британії преференцій порівняно з іншими країнами, які не входять до ЄС. Французький уряд відкритий для ідеї включення членів Європейської економічної зони - Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, як це передбачено у тексті, пише видання.

Париж заявляє, що може розглянути можливість надання Великої Британії деяких переваг у межах пакету "Зроблено в Європі", таких як європейські преференції у тендерах, але лише на пізнішому етапі та на певних умовах, які ще належить узгодити.

Обережність Франції відбиває ширший підхід до відновлення відносин із Великою Британією.

"Все, що зближує Велику Британію з Європою, вітається. Але Brexit стався, тому ми не можемо просто вдавати, що цього не було. При відновленні цих відносин нам необхідно враховувати, що вони більше не є членами ЄС", - заявив журналістам раніше цього місяця міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр, коментуючи у ширшому розумінні зв'язки ЄС та Великої Британії в оборонному та енергетичному секторах.

"Провівши межу на єдиному ринку, Велика Британія вийшла не лише з єдиного ринку в тому вигляді, у якому ми його знаємо, але і з його майбутніх розробок, таких як правила "Зроблено в Європі", - сказав Сандро Гозі, співголова контактної групи Європарламенту з питань Великої Британії.

Однак Гозі, союзник Макрона, висловив сподівання, що одного дня Велика Британія перегляне своє рішення вийти з єдиного ринку.

"Це і торгові дебати в ЄС, і дебати щодо Brexit проходять за старими лініями - Франція займає жорстку позицію, інші країни більше схильні наголошувати на відкритості", - сказав Девід Геніг, директор European Centre for International Political Economy у Великій Британії.

Положення програми "Зроблено в Європі", що є частиною майбутнього закону ЄС про промисловий акселератор (Industrial Accelerator Act), викликають суперечки навіть серед країн, оскільки вони знаменують собою зсув парадигми від традиційного порядку денного блоку у сфері вільної торгівлі.

Текст, підготовлений єврокомісаром із промисловості Стефаном Сежурне, близьким союзником Макрона, було відкладено у понеділок втретє на тлі розбіжностей щодо масштабів заходів програми "Зроблено в Європі" та значного внутрішнього спротиву у Єврокомісії, пише видання.

В останньому проєкті тексту, отриманому виданням, Єврокомісія зобов'язалася визначити "надійних партнерів", чиє виробництво "має вважатися еквівалентним вмісту товарів європейського походження".

Чи залишаться британські фірми всередині або поза цим клубом, покаже час, зауважує видання.

Макрон і Мерц применшили розбіжності на тлі розмов про появу альянсу Рим-Берлін12.02.26, 18:37 • 4011 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ