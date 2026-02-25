Суперечка про нові правила ЄС для бізнесу повертають гіркі спогади про Brexit, Франція проти особливих преференцій Британії - Politico

Суперечка довкола правил ЄС "Зроблено в Європі" (Made in Europe), які надаватимуть перевагу європейським компаніям перед іноземними у державних тендерах та державній допомозі, повертає гіркі спогади про Brexit, британські міністри стурбовані тим, що до британських компаній не ставитимуться справедливо відповідно до нових європейських правил, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Чи Brexit все ще означає Brexit? У Франції це точно означає". Колись це лаконічне гасло британського уряду несподівано знайшло новий притулок у Парижі, пише видання.

Для уряду президента Франції Еммануеля Макрона, як зазначає видання, "це означає, що Велика Британія не зможе скористатися перевагами членства в єдиному ринку блоку після виходу з союзу".

Це має наслідки для прагнення Лондона "перезавантажити" відносини з Європою та наблизитись до орбіти ЄС, пише видання.

"Останнім полем битви є план ЄС щодо впровадження правил "Зроблено в Європі" (Made in Europe), які надаватимуть перевагу європейським компаніям перед іноземними у державних тендерах та державній допомозі", - ідеться у публікації.

Чотири французькі чиновники повідомили, що "британські фірми не повинні автоматично отримувати ті ж пільги, що й фірми ЄС, згідно з новими правилами".

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Стефан Сежурне, член партії Макрона, підготував ці пропозиції, що дає Франції значний вплив на переговори, пише видання.

"Проте прагнення виключити британські фірми викликало стурбованість у Лондоні, де уряд хоче, щоб до британських компаній ставилися так само, як і до інших європейських компаній", зазначає видання.

Британські міністри, як зауважується, курсують між країнами, намагаючись донести цю думку.

Міністр у справах бізнесу країни Пітер Кайл зустрінеться з високопосадовцями Єврокомісії та промисловцями у Брюсселі у середу, а міністр торгівлі країни Кріс Браянт, як очікується, також передасть цю думку під час свого візиту до Парижа та зустрічі з французьким міністром торгівлі наступного місяця.

"Британський уряд побоюється, що нові правила ризикують підірвати британський бізнес, і розпочав маневр, щоб бути включеним до клубу "Зроблено в Європі"", - сказано у публікації.

"Ми співпрацюємо з країнами ЄС та Єврокомісією з цього питання. Звичайно, ми стурбовані, але будемо діяти добросовісно", - сказав один урядовець Великої Британії, стверджуючи, що виключення Великої Британії з нового клубу "Зроблено в Європі" може мати зворотний ефект проти деяких європейських та французьких компаній, які мають міцні торговельні зв’язки з Великою Британією.

"Реальність така, що багато французьких підприємств, чиї ланцюжки поставок тісно пов'язані з Великою Британією, будуть вести серйозні переговори з французьким урядом", - сказав чиновник.

Франція не вірить їхнім аргументам.

Аргументація французьких чиновників проста: "оскільки Велика Британія вийшла з єдиного ринку ЄС, вона не повинна користуватися перевагами, пов'язаними з ним", зазначили чиновники.

"Не можна і рибку з'їсти, і на ялинку влізти", - прямо заявив один французький чиновник.

Британські компанії попереджають, що розглядають правила ЄС як загрозу.

Спільнота виробників та продавців автомобілів (SMMT) звинуватила Брюссель у "протекціонізмі".

Канцлер Великої Британії Рейчел Рівз зайняла дипломатичнішу позицію, коли на початку цього місяця закликала ЄС включити Велику Британію до клубу "Зроблено в Європі", заявивши, що виключення її зі схеми, спрямованої на підвищення стійкості блоку, не має сенсу.

Франція сподівається виключити надання Великій Британії преференцій порівняно з іншими країнами, які не входять до ЄС. Французький уряд відкритий для ідеї включення членів Європейської економічної зони - Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, як це передбачено у тексті, пише видання.

Париж заявляє, що може розглянути можливість надання Великої Британії деяких переваг у межах пакету "Зроблено в Європі", таких як європейські преференції у тендерах, але лише на пізнішому етапі та на певних умовах, які ще належить узгодити.

Обережність Франції відбиває ширший підхід до відновлення відносин із Великою Британією.

"Все, що зближує Велику Британію з Європою, вітається. Але Brexit стався, тому ми не можемо просто вдавати, що цього не було. При відновленні цих відносин нам необхідно враховувати, що вони більше не є членами ЄС", - заявив журналістам раніше цього місяця міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр, коментуючи у ширшому розумінні зв'язки ЄС та Великої Британії в оборонному та енергетичному секторах.

"Провівши межу на єдиному ринку, Велика Британія вийшла не лише з єдиного ринку в тому вигляді, у якому ми його знаємо, але і з його майбутніх розробок, таких як правила "Зроблено в Європі", - сказав Сандро Гозі, співголова контактної групи Європарламенту з питань Великої Британії.

Однак Гозі, союзник Макрона, висловив сподівання, що одного дня Велика Британія перегляне своє рішення вийти з єдиного ринку.

"Це і торгові дебати в ЄС, і дебати щодо Brexit проходять за старими лініями - Франція займає жорстку позицію, інші країни більше схильні наголошувати на відкритості", - сказав Девід Геніг, директор European Centre for International Political Economy у Великій Британії.

Положення програми "Зроблено в Європі", що є частиною майбутнього закону ЄС про промисловий акселератор (Industrial Accelerator Act), викликають суперечки навіть серед країн, оскільки вони знаменують собою зсув парадигми від традиційного порядку денного блоку у сфері вільної торгівлі.

Текст, підготовлений єврокомісаром із промисловості Стефаном Сежурне, близьким союзником Макрона, було відкладено у понеділок втретє на тлі розбіжностей щодо масштабів заходів програми "Зроблено в Європі" та значного внутрішнього спротиву у Єврокомісії, пише видання.

В останньому проєкті тексту, отриманому виданням, Єврокомісія зобов'язалася визначити "надійних партнерів", чиє виробництво "має вважатися еквівалентним вмісту товарів європейського походження".

Чи залишаться британські фірми всередині або поза цим клубом, покаже час, зауважує видання.

