ЕС предоставит Украине часть из 90 миллиардов только при условии введения налога на посылки — Bloomberg

$44.070.1251.260.18
ukenru
Эксклюзив
18 мая, 17:03 • 13742 просмотра
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Эксклюзив
18 мая, 16:29 • 18814 просмотра
Дроны FP-2, оснащенные ракетами, открывают новую тактику ведения воздушных атак и пробивают российскую ПВОVideo
18 мая, 16:14 • 17403 просмотра
США еще на месяц продлят разрешение на покупку российской нефти - СМИ
18 мая, 15:51 • 22835 просмотра
Вознесение Господне 2026 - история праздника и традиции
Эксклюзив
18 мая, 15:41 • 16969 просмотра
Украинские КАБы уже готовы к бою, авиация будет бить врага, не заходя в зону поражения российского ПВО – эксперт
Эксклюзив
18 мая, 14:48 • 11297 просмотра
Как членам профсоюзов отправить ребенка в летний лагерь?Photo
18 мая, 13:46 • 12098 просмотра
Четверо украинцев среди членов экипажа, которых отправляют на карантин в Роттердаме из-за хантавируса на лайнере - стали известны условияPhotoVideo
18 мая, 12:09 • 13834 просмотра
рф пытается наладить экономическую эксплуатацию Крыма и привлечь субъектов из США - Зеленский
Эксклюзив
18 мая, 10:49 • 31998 просмотра
Астропрогноз на 18 мая — 24 мая 2026 года — ураническая неделя и начало новой эпохи
18 мая, 09:59 • 23966 просмотра
Без ГИА - правительство предлагает новые правила вступительной кампании
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1м/с
85%
746мм
Популярные новости
Экс-глава ОП Ермак заверил, что не собирается бежать и остается в Украине18 мая, 13:38 • 2722 просмотра
Иран ответил на предложение США о мире — Тегеран требует выплаты репараций18 мая, 14:41 • 2842 просмотра
Пакистан перебросил 8 тысяч военных и авиацию в Саудовскую Аравию на фоне войны с Ираном — Reuters18 мая, 14:57 • 3158 просмотра
российские банки строят масштабную долговую пирамиду на кредитах - разведка18 мая, 16:44 • 2964 просмотра
Певица LELÉKA вернулась в Киев после выступления на ЕвровиденииVideo17:54 • 3206 просмотра
публикации
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Эксклюзив
18 мая, 17:03 • 13742 просмотра
Вознесение Господне 2026 - история праздника и традиции18 мая, 15:51 • 22835 просмотра
Украина может потерять авиаремонтную инфраструктуру из-за преследований авиакомпаний со стороны БЭБ18 мая, 12:26 • 22398 просмотра
18 мая - День памяти жертв геноцида крымских татар: что произошло в 1944 годуPhoto18 мая, 11:54 • 25446 просмотра
Пока Европа подписывает оборонные соглашения, в Украине на производителя "Фламинго" Fire Point осуществляется рейдерская атака - авиаэксперт18 мая, 11:33 • 24417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Беларусь
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 12022 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 54514 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 55199 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 80661 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 80197 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Золото

ЕС предоставит Украине часть из 90 миллиардов только при условии введения налога на посылки — Bloomberg

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Евросоюз связал выплату помощи Украине с введением 20% НДС на иностранные посылки. Данное требование является необходимым для получения средств от ЕС и МВФ.

ЕС предоставит Украине часть из 90 миллиардов только при условии введения налога на посылки — Bloomberg

Европейский Союз свяжет некоторые выплаты из пакета помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с непопулярным налоговым изменением, которого уже требует Международный валютный фонд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что налоговое требование будет применяться к так называемой макрофинансовой части кредита стоимостью 8,4 миллиарда евро. Государства-члены ЕС в понедельник согласились с условиями программы макрофинансовой помощи, сообщил комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Чтобы получить эти средства, Киев должен будет принять законодательство о расширении доли иностранных посылок, на которую накладывается 20% налог на добавленную стоимость. ... Украина должна получить первую выплату в июне, вторую – в сентябре, а третью – до конца года после завершения реформ

- цитирует издание источники.

Указывается, что это требование отражает условие, которое МВФ установил для выделения очередного транша в размере 700 миллионов долларов своей программы помощи. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, согласовывает некоторые свои условия финансовой помощи Украине с условиями вашингтонского кредитора.

"Налоговая поправка оказалась очень непопулярной среди украинцев, что вызывает значительные сомнения относительно того, одобрит ли ее парламент. ... Украинцы решительно выступают против мер, которые увеличат их налоговую нагрузку, даже если дополнительные доходы необходимы для финансирования военных. Они также входят в число требований на пути к вступлению в ЕС, одной из ключевых стратегических целей для бывшей советской республики", - говорится в статье.

Контекст

Миссия МВФ посетит Украину в ближайшие недели для оценки экономических реформ и налоговой базы. В центре внимания - в частности, увеличение своей налоговой базы, включая ту, которая предусматривает введение налога на добавленную стоимость на недорогие посылки из-за границы.

По информации Reuters, введение НДС на посылки является условием для финансирования МВФ на 8,1 млрд долларов. Отсутствие закона заблокирует также средства от Европейской комиссии.

Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше11.05.26, 19:27 • 72659 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаФинансы
Международный валютный фонд
Bloomberg News
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина