ЕС предоставит Украине часть из 90 миллиардов только при условии введения налога на посылки — Bloomberg

Европейский Союз свяжет некоторые выплаты из пакета помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с непопулярным налоговым изменением, которого уже требует Международный валютный фонд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что налоговое требование будет применяться к так называемой макрофинансовой части кредита стоимостью 8,4 миллиарда евро. Государства-члены ЕС в понедельник согласились с условиями программы макрофинансовой помощи, сообщил комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Чтобы получить эти средства, Киев должен будет принять законодательство о расширении доли иностранных посылок, на которую накладывается 20% налог на добавленную стоимость. ... Украина должна получить первую выплату в июне, вторую – в сентябре, а третью – до конца года после завершения реформ - цитирует издание источники.

Указывается, что это требование отражает условие, которое МВФ установил для выделения очередного транша в размере 700 миллионов долларов своей программы помощи. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, согласовывает некоторые свои условия финансовой помощи Украине с условиями вашингтонского кредитора.

"Налоговая поправка оказалась очень непопулярной среди украинцев, что вызывает значительные сомнения относительно того, одобрит ли ее парламент. ... Украинцы решительно выступают против мер, которые увеличат их налоговую нагрузку, даже если дополнительные доходы необходимы для финансирования военных. Они также входят в число требований на пути к вступлению в ЕС, одной из ключевых стратегических целей для бывшей советской республики", - говорится в статье.

Контекст

Миссия МВФ посетит Украину в ближайшие недели для оценки экономических реформ и налоговой базы. В центре внимания - в частности, увеличение своей налоговой базы, включая ту, которая предусматривает введение налога на добавленную стоимость на недорогие посылки из-за границы.

По информации Reuters, введение НДС на посылки является условием для финансирования МВФ на 8,1 млрд долларов. Отсутствие закона заблокирует также средства от Европейской комиссии.

