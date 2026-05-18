Защита Ермака подала апелляцию на меру пресечения

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Защита Андрея Ермака обжаловала решение суда о содержании под стражей с залогом. Экс-главу ОП подозревают в легализации 460 миллионов гривен.

Защита бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, который подозревается в легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, подала апелляцию на меру пресечения, которую назначил Высший антикоррупционный суд - содержание под стражей с альтернативой залога в 140 млн гривен. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Игорь Фомин. 

Детали 

Отвечая на вопрос, подала ли защита Андрея Ермака апелляцию на меру пресечения, Фомин ответил: "Да". 

Дополнение

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении. 

Высший антикоррупционный суд назначил для бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 140 млн грн. 

За бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака внесли залог. Деньги начали собирать еще в прошлую пятницу, 15 мая.

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 18 мая официально вышел из СИЗО, где находился почти три дня. За него внесли залог в размере 140 миллионов гривен.

