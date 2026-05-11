Налог на посылки и новые правила для онлайн-покупок: кто будет платить больше

На этой неделе Верховная Рада может рассмотреть законопроект №15112, который меняет правила налогообложения международных посылок и дистанционной торговли. Документ фактически готовит Украину к внедрению европейской модели налогообложения онлайн-покупок и может существенно повлиять как на маркетплейсы и логистические компании, так и на обычных украинцев, заказывающих товары из-за границы, передает УНН.

Что предлагает законопроект

Документ вводит новые правила для так называемой "дистанционной продажи товаров" – то есть покупок через интернет-магазины и международные маркетплейсы.

Законопроект предусматривает:

– создание отдельного механизма уплаты НДС при международных онлайн-покупках;

– определение специального лица, ответственного за начисление и уплату налога;

– упрощение отчетности для платформ и продавцов;

– новые правила для ввоза товаров в международных посылках;

– подготовку Украины к интеграции с таможенными и налоговыми правилами ЕС.

Отдельно законопроект сохраняет норму об освобождении от НДС товаров стоимостью до 150 евро в несопровождаемом багаже и части международных отправлений. Впрочем, ключевое изменение заключается в создании системы, при которой налоги могут уплачиваться не на таможне получателем, а непосредственно маркетплейсом или продавцом во время покупки.

Что это означает для покупателей

Для обычных украинцев это может означать изменение механизма покупок на AliExpress, Amazon, Temu и других международных платформах. Если система заработает по европейскому принципу, НДС могут автоматически включать в стоимость товара еще при оформлении заказа.

То есть покупатель будет видеть финальную цену сразу, без дополнительных платежей при прохождении таможни. Также это потенциально может сократить задержки посылок на таможне, уменьшить количество ручных проверок и упростить оформление международных отправлений.

Однако есть и риски. Часть товаров может подорожать из-за автоматического включения НДС в цену. Особенно это касается мелких покупок из Китая и других стран, где сейчас многие товары фактически заходят без дополнительного налогообложения.

Плюсы законопроекта

Среди главных преимуществ документа эксперты называют:

– адаптацию украинского законодательства к правилам ЕС;

– детенизацию международной онлайн-торговли;

– упрощение таможенного оформления;

– уменьшение схем с дроблением посылок;

– дополнительные поступления в бюджет.

Также государство рассчитывает получить более прозрачный контроль за международными маркетплейсами и продавцами, которые сейчас часто работают вне украинской налоговой системы. Отдельно власти аргументируют необходимость изменений тем, что украинский бизнес находится в неравных условиях с зарубежными платформами, которые могут продавать товары дешевле именно из-за налоговых пробелов.

Минусы и риски

Среди основных рисков:

– подорожание международных покупок;

– усложнение работы небольших продавцов;

– риск технических проблем при запуске системы;

– дополнительная нагрузка на логистические компании и маркетплейсы;

– возможное сокращение доступности дешевых товаров для украинцев.

Также есть опасения, что международные платформы не будут спешить адаптировать свои системы под украинское законодательство, из-за чего могут возникать задержки или хаос на старте реформы.

Когда могут заработать новые правила

Сам закон должен вступить в силу после опубликования, однако основные нормы по дистанционной торговле начнут действовать не ранее 1 января 2027 года. Перед этим Кабмин должен принять необходимые подзаконные акты и технически подготовить систему администрирования новых правил.

Таким образом, даже в случае принятия законопроекта в ближайшее время, полноценное внедрение новой модели налогообложения международных посылок ожидается только через несколько лет.

