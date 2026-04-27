Минэкономики инициирует реформирование Гоструда, экономия для бизнеса может достичь 4,4 млрд грн в год

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о реформировании Государственной службы Украины по вопросам труда. Документ уже направлен на согласование заинтересованным органам власти. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Предложенный пакет изменений предусматривает переход от модели, в которой государство одновременно контролирует и фактически влияет на доступ к рынку услуг в сфере охраны труда, к модели, где Гоструда сосредотачивается на своей ключевой функции: надзоре за безопасностью труда и контроле за соблюдением трудового законодательства. Среди предложенных изменений: разграничение контрольных функций, передача части процедур независимым аккредитованным органам, отмена согласований и участия в процедурах, которые не являются госнадзором, а также цифровизация документов и решений - говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, данные изменения являются первым этапом реформирования Гоструда.

Они должны помочь сформировать прозрачный рынок услуг в сфере охраны труда, уменьшить административную нагрузку на бизнес, минимизировать риски давления и направить ресурс Гоструда на контроль реальных рисков для жизни и здоровья работников. Следующим этапом должна стать цифровизация сферы охраны труда в системе Обрий - отметили в Минэкономики.

В министерстве также отметили, что по предварительным расчетам, минимальный эффект от сокращения части процедур может составить 4,473 млрд гривен в год для бизнеса. В то же время высвобожденный административный ресурс Гоструда, по оценке министерства, может достичь 27,205 млн гривен в год и быть направлен на риск-ориентированный надзор и проверки там, где существует реальная опасность для работников.

Дополнение

Согласно проекту постановления "О внесении изменений в Положение о Государственной службе Украины по вопросам труда", обнародованному на сайте Минэкономики, предусматривается осуществить разграничение некоторых функций Гоструда.

В частности, планируется установить, что основными задачами Гоструда являются:

осуществление государственного надзора и контроля в сфере деятельности, связанной с объектами повышенной опасности, за соблюдением законодательства об охране труда;

обеспечение работодателей и работников информацией и консультациями относительно эффективных средств соблюдения законодательства, надзор и контроль за соблюдением которого отнесен к полномочиям Гоструда, и предотвращение возможных его нарушений.

Гоструда в соответствии с возложенными на нее задачами:

осуществляет государственный надзор (контроль) в сфере обеспечения химической безопасности и управления химической продукцией за соблюдением соответствующих гигиенических нормативов и за осуществлением необходимых мер по минимизации (контролю) рисков;

реализует меры, предусмотренные планами управления химической безопасностью (в настоящее время такая норма отсутствует);

проводит проверки работодателей по выполнению норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;

осуществляет государственный контроль в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью за соблюдением законодательства о занятости (в настоящее время такая норма отсутствует);

проводит оценку и предоставляет заключение по обеспечению компенсации расходов на меры разумного приспособления или предоставлению дотации на их реализацию (в настоящее время такая норма отсутствует);

проводит оценку соответствия критериев, дающих право на льготы предприятиям/предпринимателям трудовой интеграции лиц с инвалидностью и предприятиям защищенного трудоустройства, и предоставляет заключение о соответствии таким критериям (в настоящее время такая норма отсутствует);

осуществляет проверки за соблюдением рабочими органами исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и территориальными органами Пенсионного фонда Украины законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании в части назначения, начисления и выплаты помощи, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения, осуществления страховых выплат с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц;

разрабатывает нормы и правила по вопросам охраны недр, безопасного ведения горных работ и их маркшейдерского обеспечения (в настоящее время такая норма отсутствует);

обрабатывает и анализирует информацию о ежегодном плане развития горных работ;

осуществляет лицензирование деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения и контроль за соблюдением субъектами хозяйствования соответствующих лицензионных условий;

обеспечивает работодателей и работников информацией и разъяснениями относительно эффективных средств соблюдения законодательства и предотвращения возможных его нарушений, в частности путем проведения информационных кампаний, а также предоставления непосредственно на рабочих местах консультаций, которые в случае наличия специального режима доступа на отдельные объекты или помещения работодателя осуществляются по предварительному его согласованию.

Кроме того, планируется установить, что Гоструда будет осуществлять государственный горный надзор по вопросам:

соблюдения требований к безопасному ведению горных работ во время геологического изучения и освоения месторождения полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, ликвидации (консервации) горных работ;

выполнения требований к охране недр при установлении кондиций на минеральное сырье и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;

соблюдения правил проведения геологических и маркшейдерских работ во время опытно-промышленной разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;

полноты добычи оцененных запасов полезных ископаемых и имеющихся в них компонентов, соблюдения установленного порядка учета запасов полезных ископаемых, обоснованности и своевременности их списания;

соблюдения правил и технологий переработки минерального сырья;

правильности и своевременности проведения мероприятий, гарантирующих безопасность людей, зданий, сооружений и окружающей природной среды, горных выработок и скважин от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.

Также Гоструда будет согласовывать ликвидацию и консервацию горнодобывающих объектов или их участков в установленном порядке; проекты работ, связанных с опытно-промышленной разработкой полезных ископаемых; правила технической эксплуатации месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья в части соблюдения требований законодательства о недрах.

В то же время Гоструда лишается некоторых функций, в частности:

осуществления надзора за деятельностью Фонда социального страхования Украины;

проведения экспертизы проектной документации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения;

согласования проектов проведения опытно-промышленной добычи полезных ископаемых, проектов и ежегодных планов их добычи и переработки, а также проектов строительства подземных сооружений относительно соблюдения требований Горного закона Украины, законодательства по промышленной безопасности и охране труда;

выдачи лицензий на производство взрывчатых материалов промышленного назначения и контроля за соблюдением лицензионных условий.

В пояснительной записке указывается, что в связи с изменениями в законодательстве возникла необходимость привести положение о Гоструда в соответствие с требованиями законодательства, в частности, установленного законом №3992-IX.

Согласно закону, осуществлено перераспределение и оптимизация функций между центральными органами исполнительной власти. Так, в мае 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, которым Государственную службу Украины по вопросам труда в рамках дерегуляции лишают некоторых несвойственных функций.

