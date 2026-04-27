Минэкономики инициирует реформирование Гоструда, экономия для бизнеса может достичь 4,4 млрд грн в год

Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстрелов
Популярные новости
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 23011 просмотра
БЭБ игнорирует судебную практику, пытаясь облагать налогом операции по лизингу транспорта как роялти27 апреля, 07:55 • 32250 просмотра
Ким Чен Ын подтвердил поддержку войны россии в Украине - СМИ27 апреля, 08:59 • 14440 просмотра
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex10:09 • 22881 просмотра
Мадяр заявил о новой волне ударов по нефти и войскам в глубоком тылу рф10:36 • 12149 просмотра
публикации
Маринады для шашлыка: как правильно мариновать мясо и как выбрать лучший вкусPhoto14:50 • 4240 просмотра
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex10:09 • 23038 просмотра
БЭБ игнорирует судебную практику, пытаясь облагать налогом операции по лизингу транспорта как роялти27 апреля, 07:55 • 32400 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 81610 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 63471 просмотра
Минэкономики инициирует реформирование Гоструда, экономия для бизнеса может достичь 4,4 млрд грн в год

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Правительство реформирует Гоструда для уменьшения давления на бизнес и цифровизации контроля. Экономия предпринимателей составит 4,4 миллиарда гривен в год.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о реформировании Государственной службы Украины по вопросам труда. Документ уже направлен на согласование заинтересованным органам власти. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН

Предложенный пакет изменений предусматривает переход от модели, в которой государство одновременно контролирует и фактически влияет на доступ к рынку услуг в сфере охраны труда, к модели, где Гоструда сосредотачивается на своей ключевой функции: надзоре за безопасностью труда и контроле за соблюдением трудового законодательства. Среди предложенных изменений: разграничение контрольных функций, передача части процедур независимым аккредитованным органам, отмена согласований и участия в процедурах, которые не являются госнадзором, а также цифровизация документов и решений 

- говорится в сообщении. 

Как указали в министерстве, данные изменения являются первым этапом реформирования Гоструда. 

Они должны помочь сформировать прозрачный рынок услуг в сфере охраны труда, уменьшить административную нагрузку на бизнес, минимизировать риски давления и направить ресурс Гоструда на контроль реальных рисков для жизни и здоровья работников. Следующим этапом должна стать цифровизация сферы охраны труда в системе Обрий 

- отметили в Минэкономики. 

В министерстве также отметили, что по предварительным расчетам, минимальный эффект от сокращения части процедур может составить 4,473 млрд гривен в год для бизнеса. В то же время высвобожденный административный ресурс Гоструда, по оценке министерства, может достичь 27,205 млн гривен в год и быть направлен на риск-ориентированный надзор и проверки там, где существует реальная опасность для работников.

Дополнение

Согласно проекту постановления "О внесении изменений в Положение о Государственной службе Украины по вопросам труда", обнародованному на сайте Минэкономики, предусматривается осуществить разграничение некоторых функций Гоструда. 

В частности, планируется установить, что основными задачами Гоструда являются: 

  • осуществление государственного надзора и контроля в сфере деятельности, связанной с объектами повышенной опасности, за соблюдением законодательства об охране труда;
    • обеспечение работодателей и работников информацией и консультациями относительно эффективных средств соблюдения законодательства, надзор и контроль за соблюдением которого отнесен к полномочиям Гоструда, и предотвращение возможных его нарушений. 

      Гоструда в соответствии с возложенными на нее задачами:

      • осуществляет государственный надзор (контроль) в сфере обеспечения химической безопасности и управления химической продукцией за соблюдением соответствующих гигиенических нормативов и за осуществлением необходимых мер по минимизации (контролю) рисков; 
        • реализует меры, предусмотренные планами управления химической безопасностью (в настоящее время такая норма отсутствует); 
          • проводит проверки работодателей по выполнению норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью; 
            • осуществляет государственный контроль в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью за соблюдением законодательства о занятости (в настоящее время такая норма отсутствует); 
              • проводит оценку и предоставляет заключение по обеспечению компенсации расходов на меры разумного приспособления или предоставлению дотации на их реализацию (в настоящее время такая норма отсутствует);
                • проводит оценку соответствия критериев, дающих право на льготы предприятиям/предпринимателям трудовой интеграции лиц с инвалидностью и предприятиям защищенного трудоустройства, и предоставляет заключение о соответствии таким критериям (в настоящее время такая норма отсутствует);
                  • осуществляет проверки за соблюдением рабочими органами исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и территориальными органами Пенсионного фонда Украины законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании в части назначения, начисления и выплаты помощи, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения, осуществления страховых выплат с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц; 
                    • разрабатывает нормы и правила по вопросам охраны недр, безопасного ведения горных работ и их маркшейдерского обеспечения (в настоящее время такая норма отсутствует);
                      • обрабатывает и анализирует информацию о ежегодном плане развития горных работ; 

                        осуществляет лицензирование деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения и контроль за соблюдением субъектами хозяйствования соответствующих лицензионных условий; 

                        обеспечивает работодателей и работников информацией и разъяснениями относительно эффективных средств соблюдения законодательства и предотвращения возможных его нарушений, в частности путем проведения информационных кампаний, а также предоставления непосредственно на рабочих местах консультаций, которые в случае наличия специального режима доступа на отдельные объекты или помещения работодателя осуществляются по предварительному его согласованию. 

                        Кроме того, планируется установить, что Гоструда будет осуществлять государственный горный надзор по вопросам: 

                        • соблюдения требований к безопасному ведению горных работ во время геологического изучения и освоения месторождения полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, ликвидации (консервации) горных работ; 
                          • выполнения требований к охране недр при установлении кондиций на минеральное сырье и эксплуатации месторождений полезных ископаемых; 
                            • соблюдения правил проведения геологических и маркшейдерских работ во время опытно-промышленной разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;
                              • полноты добычи оцененных запасов полезных ископаемых и имеющихся в них компонентов, соблюдения установленного порядка учета запасов полезных ископаемых, обоснованности и своевременности их списания; 
                                • соблюдения правил и технологий переработки минерального сырья;  
                                  • правильности и своевременности проведения мероприятий, гарантирующих безопасность людей, зданий, сооружений и окружающей природной среды, горных выработок и скважин от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.

                                    Также Гоструда будет согласовывать ликвидацию и консервацию горнодобывающих объектов или их участков в установленном порядке; проекты работ, связанных с опытно-промышленной разработкой полезных ископаемых; правила технической эксплуатации месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья в части соблюдения требований законодательства о недрах. 

                                    В то же время Гоструда лишается некоторых функций, в частности:

                                    • осуществления надзора за деятельностью Фонда социального страхования Украины;
                                      • проведения экспертизы проектной документации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения;
                                        • согласования проектов проведения опытно-промышленной добычи полезных ископаемых, проектов и ежегодных планов их добычи и переработки, а также проектов строительства подземных сооружений относительно соблюдения требований Горного закона Украины, законодательства по промышленной безопасности и охране труда;
                                          • выдачи лицензий на производство взрывчатых материалов промышленного назначения и контроля за соблюдением лицензионных условий. 

                                            В пояснительной записке указывается, что в связи с изменениями в законодательстве возникла необходимость привести положение о Гоструда в соответствие с требованиями законодательства, в частности, установленного законом №3992-IX. 

                                            Согласно закону, осуществлено перераспределение и оптимизация функций между центральными органами исполнительной власти. Так, в мае 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, которым Государственную службу Украины по вопросам труда в рамках дерегуляции лишают некоторых несвойственных функций.

                                            Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции: Рада приняла закон08.10.24, 17:19 • 13134 просмотра

                                            Павел Башинский

