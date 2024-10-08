Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции: Рада приняла закон

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  31757 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  48827 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  67466 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  103012 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  72414 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  91785 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  101406 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100769 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  118508 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116518 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности БпЛА

В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности БпЛА

  •  47019 просмотра
В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

  •  53034 просмотра
россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске

россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске

  •  22272 просмотра
"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии

"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии

  •  24311 просмотра
18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

  •  31540 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  1866 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  103012 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  118508 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  122825 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  151867 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  109544 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  141336 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  112544 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110079 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  114402 просмотра
Актуальное
Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции: Рада приняла закон

Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции: Рада приняла закон

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 14:19  •  2897 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла закон о перераспределении функций между органами исполнительной власти. Гоструда лишается некоторых несвойственных функций в сфере промышленной безопасности и охраны труда в рамках дерегуляции.

Верховная Рада в целом приняла законопроект, по которому Государственная служба по вопросам труда будет лишена некоторых несвойственных ей функций в рамках дерегуляции.

Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9219.

Детали

9219 - перераспределение функций между органами исполнительной власти, что касается промышленной безопасности, охраны труда, обращения со взрывчатыми материалами, осуществления государственного горного надзора. В целом - 323

- сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, функции по регистрации и учету крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств переходят от Гоструда в МВД. Функции контроля за соблюдением законодательства о рекламе (относительно содержания рекламы о вакансиях) к Госпродпотребслужбе.

Для соблюдения принципа недопустимости дублирования полномочий органов государственного надзора (контроля) по одному и тому же вопросу, Гоструда не будет проводить техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту.

Напомним,

Упомянутый законопроект ВР приняла в первом чтении в мае. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина