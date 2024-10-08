Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции: Рада приняла закон
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о перераспределении функций между органами исполнительной власти. Гоструда лишается некоторых несвойственных функций в сфере промышленной безопасности и охраны труда в рамках дерегуляции.
Верховная Рада в целом приняла законопроект, по которому Государственная служба по вопросам труда будет лишена некоторых несвойственных ей функций в рамках дерегуляции.
Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №9219.
Детали
9219 - перераспределение функций между органами исполнительной власти, что касается промышленной безопасности, охраны труда, обращения со взрывчатыми материалами, осуществления государственного горного надзора. В целом - 323
Согласно законопроекту, функции по регистрации и учету крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств переходят от Гоструда в МВД. Функции контроля за соблюдением законодательства о рекламе (относительно содержания рекламы о вакансиях) к Госпродпотребслужбе.
Для соблюдения принципа недопустимости дублирования полномочий органов государственного надзора (контроля) по одному и тому же вопросу, Гоструда не будет проводить техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту.
Напомним,
Упомянутый законопроект ВР приняла в первом чтении в мае.