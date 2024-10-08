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Держпраці позбавляють невластивих функцій у межах дерегуляції: Рада ухвалила закон

Держпраці позбавляють невластивих функцій у межах дерегуляції: Рада ухвалила закон

Київ • УНН

 • 13097 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про перерозподіл функцій між органами виконавчої влади. Держпраці позбавляється деяких невластивих функцій у сфері промислової безпеки та охорони праці в межах дерегуляції.

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, за яким Державна служба з питань праці буде позбавлена деяких невластивих їй функцій в межах дерегуляції.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9219.

Деталі

9219 - перерозподіл функцій між органами виконавчої влади, що стосується промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду. В цілому - 323

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, функції з реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів переходять від Держпраці до МВС.Функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії ) до Держпродспоживслужби.

Для дотримання принципу неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

Нагадаємо

Згаданий законопроєкт ВР ухвалила у першому читанні у травні. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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