Держпраці позбавляють невластивих функцій у межах дерегуляції: Рада ухвалила закон
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон про перерозподіл функцій між органами виконавчої влади. Держпраці позбавляється деяких невластивих функцій у сфері промислової безпеки та охорони праці в межах дерегуляції.
Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, за яким Державна служба з питань праці буде позбавлена деяких невластивих їй функцій в межах дерегуляції.
Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №9219.
Деталі
9219 - перерозподіл функцій між органами виконавчої влади, що стосується промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду. В цілому - 323
Відповідно до законопроєкту, функції з реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів переходять від Держпраці до МВС.Функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії ) до Держпродспоживслужби.
Для дотримання принципу неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.
Нагадаємо
Згаданий законопроєкт ВР ухвалила у першому читанні у травні.