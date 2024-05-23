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Держпраці позбавляють невластивих функцій у межах дерегуляції

Держпраці позбавляють невластивих функцій у межах дерегуляції

Київ • УНН

 • 18628 перегляди

Державна служба України з питань праці буде позбавлена деяких невластивих їй функцій в межах дерегуляції: парламент підтримав відповідний законопроект про перерозподіл деяких функцій до інших центральних органів виконавчої влади.

Державну службу України з питань праці у межах дерегуляції позбавляють деяких невластивих функцій, парламент підтримав відповідний законопроект, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №9219, який розмежовує окремі функції між центральними органами виконавчої влади.

"Ухвалення проєкту дозволить передати окремі функції, покладені сьогодні на Держпраці іншим, більш дотичним до відповідних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади", - зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Законопроєкт №9219 дозволить, як вказано, зокрема, перерозподілити наступні функції Держпраці:

  • реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів – до МВС;
  • технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті – до Міненерго та Держінспекції енергетичного нагляду;
  • контроль за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії) – до Держпродспоживслужби.

Як вказано, рішення розроблялося у межах реформи дерегуляції та враховує зміни, пов’язані з імплементацією законодавства ЄС.

Доповнення

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності за час роботи з січня 2023 року, як повідомляється, уже переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу, з них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити. Наразі скасовано вже понад 100 інструментів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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