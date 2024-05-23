Держпраці позбавляють невластивих функцій у межах дерегуляції
Київ • УНН
Державна служба України з питань праці буде позбавлена деяких невластивих їй функцій в межах дерегуляції: парламент підтримав відповідний законопроект про перерозподіл деяких функцій до інших центральних органів виконавчої влади.
Державну службу України з питань праці у межах дерегуляції позбавляють деяких невластивих функцій, парламент підтримав відповідний законопроект, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Деталі
Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №9219, який розмежовує окремі функції між центральними органами виконавчої влади.
"Ухвалення проєкту дозволить передати окремі функції, покладені сьогодні на Держпраці іншим, більш дотичним до відповідних напрямів роботи центральним органам виконавчої влади", - зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.
Законопроєкт №9219 дозволить, як вказано, зокрема, перерозподілити наступні функції Держпраці:
- реєстрацію та облік великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів – до МВС;
- технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті – до Міненерго та Держінспекції енергетичного нагляду;
- контроль за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії) – до Держпродспоживслужби.
Як вказано, рішення розроблялося у межах реформи дерегуляції та враховує зміни, пов’язані з імплементацією законодавства ЄС.
Доповнення
Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності за час роботи з січня 2023 року, як повідомляється, уже переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу, з них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити. Наразі скасовано вже понад 100 інструментів.