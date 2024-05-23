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Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции
Государственная служба Украины по вопросам труда будет лишена некоторых несвойственных ей функций в рамках дерегуляции: парламент поддержал соответствующий законопроект о перераспределении некоторых функций в другие центральные органы исполнительной власти.
АМКУ незаконно выдает разрешения на пользование причалом в порту "Южный" коммерческим структурам
Администрация морских портов Украины незаконно выдала разрешения коммерческим структурам на использование причала № 1 порта "Южный" в Одессе, предназначенного исключительно для государственных предприятий.
Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ
США активно обсуждают ослабление запрета для Украины на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в россии, что позволит Украине поражать объекты, которые сделали возможной недавнюю оккупацию рф украинской территории.
В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику
Воздушные силы предупредили Черкасскую и Кировоградскую области о работе ПВО по вражескому дрону-разведчику.
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства
Платформа «X» Илона Маска вскоре будет скрывать публичные предпочтения, чтобы пользователи могли безопасно ставить лайки «острым» публикациям, не беспокоясь о том, кто увидит их предпочтения.
ФРГ пока что не станет признавать Палестину
Германия пока не признаёт независимое палестинское государство, несмотря на то, что это сделали Норвегия, Испания и Ирландия, поскольку она остаётся приверженной цели достижения двухгосударственного решения путём переговоров в рамках политического процесса.
Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов
Норвегия еще больше ограничит въезд для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, за исключением посещения близких родственников.
В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба
В Луганской области под огнем российских войск - Невское и Новолюбовка, оккупанты дважды ударили при попытке раздачи хлеба населению.
В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной
россия утверждает, что за ночь над белгородской областью было сбито 38 воздушных целей, включая снаряды и беспилотники.
В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка
9-летняя девочка была смертельно травмирована поездом на железнодорожном пути Барышевка-Борисполь в Киевской области, когда она находилась на пути вместе с другими детьми и не отреагировала на сигнал машиниста.