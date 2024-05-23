Гоструда лишают несвойственных функций в рамках дерегуляции

Государственную службу Украины по вопросам труда в рамках дерегуляции лишают некоторых несвойственных функций, парламент поддержал соответствующий законопроект, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №9219, который разграничивает отдельные функции между центральными органами исполнительной власти.

"Принятие проекта позволит передать отдельные функции, возложенные сегодня на Гоструда другим, более причастным к соответствующим направлениям работы центральным органам исполнительной власти", - отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Законопроект №9219 позволит, как указано, в частности, перераспределить следующие функции Гоструда:

регистрацию и учет крупнотоннажных транспортных средств и других технологических транспортных средств - в МВД;

техническое расследование обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту - в Минэнерго и Госинспекцию энергетического надзора;

контроль за соблюдением законодательства о рекламе (относительно содержания рекламы о вакансиях) - в Госпродпотребслужбу.

Как указано, решение разрабатывалось в рамках реформы дерегуляции и учитывает изменения, связанные с имплементацией законодательства ЕС.

Дополнение

Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности за время работы с января 2023 года, как сообщается, уже пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса, из них 456 рекомендовано отменить, 584 - упростить. Сейчас отменено уже более 100 инструментов.