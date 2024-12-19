Израиль обвиняют в геноциде из-за ограничения водоснабжения Газы
Киев • УНН
Human Rights Watch заявляет о преднамеренном ограничении Израилем доступа к воде в Газе как акт геноцида. Из-за загрязненных источников воды зафиксировано 670 тысяч случаев диареи среди населения.
Ограничение Израилем водоснабжения Газы до уровня ниже минимальных потребностей приравнивается к акту геноцида и уничтожения как преступлению против человечности, утверждается в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники утверждают, что израильские силы действовали намеренно, чтобы сократить доступ к чистой воде, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Human Rights Watch расследовала нападения Израиля на инфраструктуру водоснабжения в Газе в течение 14-месячной войны. Организация обвинила израильские войска в преднамеренных действиях, направленных на то, чтобы настолько резко сократить доступ к чистой воде, что население было вынуждено прибегать к загрязненным источникам, что привело к вспышке смертельных болезней, особенно среди детей.
Действия Израиля привели к гибели многих тысяч палестинцев и являются актом геноцида, утверждает HRW, ссылаясь на заявления министров правящей коалиции страны о том, что водоснабжение Газы будет прекращено, как на доказательство намерений.
В начале года Международный суд ООН вынес предварительный приказ о том, что Израиль должен остановить наступление и принять немедленные меры для предотвращения совершения геноцида, пока суд не вынесет решение о том, совершил ли он это преступление.
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Израиль отвергает обвинения в совершении геноцида или преступлений против человечности в Газе. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху назвал их «лживыми и возмутительными».
Организация утверждает, что доказательства того, что Израиль использовал воду как оружие против палестинского населения коллективно, с летальным исходом, являются неоспоримыми.
С начала войны было зафиксировано почти 670 000 случаев острой диареи, а более 132 000 случаев - случаев желтухи, признаки гепатита.
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