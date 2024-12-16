Трамп и Нетаньяху обсудили судьбу заложников в Газе и ситуацию в Сирии

ukenru
Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
07:43 • 20076 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 103567 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 140195 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 140716 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 150981 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 161072 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 222234 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 173298 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173718 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 142063 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина "будет вынуждена пойти на территориальные уступки" - президент Словакии

Украина "будет вынуждена пойти на территориальные уступки" - президент Словакии

 • 55092 просмотра
В оккупированном Мелитополе захватчики провели "начальные тренинги" для коллаборантов - Сопротивление

В оккупированном Мелитополе захватчики провели "начальные тренинги" для коллаборантов - Сопротивление

 • 56552 просмотра
Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на получение «Зимней еПоддержки» - Зеленский

Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на получение «Зимней еПоддержки» - Зеленский

 • 59903 просмотра
Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

02:36 • 55151 просмотра
Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

03:10 • 52271 просмотра
публикации
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

07:43 • 20093 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 127296 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 132054 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 150084 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 147129 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

07:58 • 849 просмотра
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

 • 45054 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

 • 45678 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 105204 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 106042 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Трамп и Нетаньяху обсудили судьбу заложников в Газе и ситуацию в Сирии

Трамп и Нетаньяху обсудили судьбу заложников в Газе и ситуацию в Сирии

Киев  •  УНН

 • 4091 просмотра

Read in English

Премьер Израиля Нетаньяху провел телефонный разговор с Дональдом Трампом по поводу освобождения заложников в Газе и событий в Сирии. Трамп угрожает «адом» на Ближнем Востоке, если заложников не освободят до его инаугурации.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом события в Сирии и недавнюю попытку добиться освобождения израильских и иностранных заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе. Об этом заявил Нетаньяху в воскресенье, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нетаньяху сказал, что говорил с Трампом в субботу вечером вопрос освобождения заложников, который станет одной из главных задач, стоящих перед Трампом после вступления в должность, если оно не будет до 20 января.

«Мы обсудили необходимость завершения победы Израиля и подробно поговорили об усилиях, которые мы прилагаем для освобождения наших заложников», - сказал он.

Нетаньяху сообщил, что они с Трампом также обсудили ситуацию в Сирии после свержения режима Башара Асада. За несколько дней после свержения Асада Израиль нанес сотни ударов по запасам стратегического оружия в Сирии и ввел войска в демилитаризованную зону на территории Сирии.

«Мы не заинтересованы в конфликте с Сирией», - говорится в заявлении Нетаньяху. По его словам, действия Израиля в Сирии были направлены на то, чтобы «предотвратить потенциальные угрозы со стороны Сирии и не допустить захвата террористических элементов вблизи нашей границы».

Дополнение

Согласно израильским подсчетам, во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики во главе с ХАМАС убили 1200 человек и похитили более 250, включая двойных граждан Израиля и США. Более 100 заложников были освобождены в результате переговоров или спасательных операций израильских военных. Из 100 человек, которых все еще удерживают в Газе, примерно половина, как полагают, жива.

По данным властей сектора Газа, управляемой ХАМАС, в результате ответных действий Израиля погибло почти 45 000 человек, преимущественно гражданских лиц, почти все население было вынуждено покинуть свои дома, а большая часть анклава лежала в руинах.

На прошлой неделе посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во время визита в регион предупредил, что это будет «не очень хороший день», если заложники, которых удерживают в Газе, не будут освобождены до инаугурации Трампа.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что если заложники не будут освобождены до его вступления в должность, то на Ближнем Востоке будет «ад, за который придется заплатить».

Добавим

В последние недели набирает обороты попытка Египта, Катара и Соединенных Штатов достичь перемирия, которое содержало бы и соглашение по освобождению заложников. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, который находился в регионе на прошлой неделе, заявил в четверг, что, по его мнению, соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников может быть близким, а заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал агентству Reuters, что процесс набирает обороты.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
izrailИзраиль
bashar-asadБашар Асад
donald-trampДональд Трамп
siriyaСирия
dzheik-sallivanДжейк Салливан
katarКатар
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
yegipetЕгипет
sektor-hazaСектор Газа