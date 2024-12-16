Трамп и Нетаньяху обсудили судьбу заложников в Газе и ситуацию в Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом события в Сирии и недавнюю попытку добиться освобождения израильских и иностранных заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе. Об этом заявил Нетаньяху в воскресенье, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нетаньяху сказал, что говорил с Трампом в субботу вечером вопрос освобождения заложников, который станет одной из главных задач, стоящих перед Трампом после вступления в должность, если оно не будет до 20 января.

«Мы обсудили необходимость завершения победы Израиля и подробно поговорили об усилиях, которые мы прилагаем для освобождения наших заложников», - сказал он.

Нетаньяху сообщил, что они с Трампом также обсудили ситуацию в Сирии после свержения режима Башара Асада. За несколько дней после свержения Асада Израиль нанес сотни ударов по запасам стратегического оружия в Сирии и ввел войска в демилитаризованную зону на территории Сирии.

«Мы не заинтересованы в конфликте с Сирией», - говорится в заявлении Нетаньяху. По его словам, действия Израиля в Сирии были направлены на то, чтобы «предотвратить потенциальные угрозы со стороны Сирии и не допустить захвата террористических элементов вблизи нашей границы».

Дополнение

Согласно израильским подсчетам, во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года боевики во главе с ХАМАС убили 1200 человек и похитили более 250, включая двойных граждан Израиля и США. Более 100 заложников были освобождены в результате переговоров или спасательных операций израильских военных. Из 100 человек, которых все еще удерживают в Газе, примерно половина, как полагают, жива.

По данным властей сектора Газа, управляемой ХАМАС, в результате ответных действий Израиля погибло почти 45 000 человек, преимущественно гражданских лиц, почти все население было вынуждено покинуть свои дома, а большая часть анклава лежала в руинах.

На прошлой неделе посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во время визита в регион предупредил, что это будет «не очень хороший день», если заложники, которых удерживают в Газе, не будут освобождены до инаугурации Трампа.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что если заложники не будут освобождены до его вступления в должность, то на Ближнем Востоке будет «ад, за который придется заплатить».

Добавим

В последние недели набирает обороты попытка Египта, Катара и Соединенных Штатов достичь перемирия, которое содержало бы и соглашение по освобождению заложников. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, который находился в регионе на прошлой неделе, заявил в четверг, что, по его мнению, соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников может быть близким, а заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал агентству Reuters, что процесс набирает обороты.