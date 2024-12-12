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«Немедленно» прекратить огонь в Газе: резолюция Генассамблеи ООН призывает к завершению боевых действий и освобождению всех заложников

«Немедленно» прекратить огонь в Газе: резолюция Генассамблеи ООН призывает к завершению боевых действий и освобождению всех заложников

Киев  •  УНН

 • 1403 просмотра

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе и освобождении заложников 158 голосами против 9. США ранее наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности.

Проект резолюции ООН является символическим жестом после того, как Соединенные Штаты наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности.

Передает УНН со ссылкой на SWI.

В среду вечером Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую к «немедленному» прекращению огня в Газе и «безусловному» освобождению всех заложников. Также говорится о «немедленном доступе» к большой гуманитарной помощи для граждан Газы. 

Резолюция Генассамблеи ООН, которая была принята 158 голосами против 9 при 13 воздержавшихся, является символическим жестом после того, как Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию по аналогичному вопросу в Совете Безопасности, пишут СМИ. 

Вашингтон использовал свое право вето в Совете, как и раньше, чтобы защитить своего союзника Израиля, который находится в состоянии войны с ХАМАС в секторе Газа после нападения палестинской группировки боевиков 7 октября 2023 года.

Справка

В результате атаки ХАМАС на юг Израиля в октябре 2023 года погибло 1208 человек, в основном мирные жители, согласно подсчетам AFP, основанным на официальных данных. В это число входят заложники, которые погибли или были убиты во время удержания в Газе.

ЦАХАЛ останется в Секторе Газа на протяжении многих лет, считает высокопоставленный израильский министр29 нояб. 2024, 09:40 • 15219 просмотров

Боевики захватили 251 заложника, 96 из которых остаются в секторе Газа, включая 34, по данным израильских военных, погибших.

По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, которые Организация Объединенных Наций считает надежными, в результате ответного наступления Израиля в секторе Газа погибло по меньшей мере 44 805 человек, большинство из которых - мирные жители.

ХАМАС и ФАТХ договорились об управлении сектором Газа3 дек. 2024, 12:02 • 14772 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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