«Немедленно» прекратить огонь в Газе: резолюция Генассамблеи ООН призывает к завершению боевых действий и освобождению всех заложников

Проект резолюции ООН является символическим жестом после того, как Соединенные Штаты наложили вето на аналогичную резолюцию в Совете Безопасности.

Передает УНН со ссылкой на SWI.

В среду вечером Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую к «немедленному» прекращению огня в Газе и «безусловному» освобождению всех заложников. Также говорится о «немедленном доступе» к большой гуманитарной помощи для граждан Газы.

Резолюция Генассамблеи ООН, которая была принята 158 голосами против 9 при 13 воздержавшихся, является символическим жестом после того, как Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию по аналогичному вопросу в Совете Безопасности, пишут СМИ.

Вашингтон использовал свое право вето в Совете, как и раньше, чтобы защитить своего союзника Израиля, который находится в состоянии войны с ХАМАС в секторе Газа после нападения палестинской группировки боевиков 7 октября 2023 года.