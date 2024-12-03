ХАМАС и ФАТХ договорились об управлении сектором Газа
Киев • УНН
Палестинские организации ХАМАС и ФАТХ договорились о создании комитета из 10-15 независимых лиц для управления сектором Газа. Комитет будет подчиняться Палестинской администрации и заниматься гуманитарной помощью и восстановлением.
Решение могло бы способствовать продвижению переговоров о прекращении огня с Израилем. Об этом пишут The Independent и AFP, передает УНН.
Исламистская палестинская организация "Хамас" и светская партия "Фатх", управляющая Западным берегом, достигли соглашения о назначении комитета по управлению сектором Газы после окончания войны.
Согласно плану, представленному сегодня информационному агентству AFP, который еще предстоит одобрить президентом Палестины Махмудом Аббасом, комитет будет состоять из 10-15 независимых людей.
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Подразделение будет подчиняться Палестинской администрации, базирующейся на оккупированном Израилем Западном берегу, и будет работать с местными и международными силами для оказания гуманитарной помощи и восстановления.
Представитель ХАМАСа отметил, что его группа и ФАТХ договорились об общих условиях, но все еще ведут переговоры о некоторых деталях.
Напомним
Израильские военные останутся в Секторе Газа на долгие годы для борьбы с ХАМАС. Об этом заявил министр продовольственной безопасности Ави Дихтер, подтверждая строительство военной инфраструктуры в регионе.
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